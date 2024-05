OM : Une belle récompense pour Aubameyang !

Comme chaque saison, l’UNFP réalise la nomination du meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Un seul Marseillais est nommé et il s’appelle Pierre-Emerick Aubameyang !

Auteur d’une saison exceptionnelle avec l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang est le seul et unique joueur bleu et blanc dans la liste des joueurs nommés pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison. Il y a du lourd à ses côtés puisque parmi les joueurs, Mbappé, Lees-Melou, Zhegrova ou encore Ousmane Dembélé sont cités.

« WOOOOOH 🤩» « INCROYAAABLE 🤯» « YEEEEEEES 💪» « TROP CHAAAAUD 🔥» P-E.AUBAMEYANG, O.DEMBÉLÉ, P.LEES-MELOU, K.MBAPPÉ, E.ZHEGROVA Fournisseurs officiels de moments d’euphorie cette saison. Ils sont nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de la saison en… pic.twitter.com/IN3UXx8CB4 — UNFP (@UNFP) April 30, 2024

Malgré ses buts, Aubameyang n’arrive pas à convaincre Stéphane Guy

Sur les ondes de RMC après la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens ce dimanche, Stéphane Guy n’a pas raté Pierre-Emerick Aubameyang. Même s’il a marqué et offert une passe décisive à Pape Gueye, l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’est pas à 100% au goût du journaliste.

« Aubameyang au dessus de ses coéquipiers? Moi je ne suis pas d’accord avec ça. C’est un joueur de stat, ça a toujours été un joueur de stat. Après, son apport dans le jeu etc… Même en ce moment, même quand il claque comme ce soir, ça reste discutable, explique Stéphane Guy. Tu dis que les autres joueurs ne sont pas à son diapason mais ils ne l’étaient pas non plus pour Sanchez l’an dernier. Ce n’est pas ce que je ressens chez lui. Par contre, c’est un joueur qui est extraordinairement fort dans les stats, partout où il passe et chaque année. Et c’est important les stats pour un attaquant dans le football, évidemment. »