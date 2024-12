OM : « Une bonne nouvelle d’avoir un joueur de cette dimension »

Interrogé par L’Equipe, Valère Germain s’est exprimé sur le début de saison d’Adrien Rabiot et se réjouie pour les Marseillais d’avoir ce joueur.

L’OM a réalisé un gros coup lors du mois de septembre en faisant venir à l’OM, Adrien Rabiot. Libre, l’ancien joueur de la Juventus a eu du mal à rentrer dans le rythme mais commence peu à peu à montrer l’étendu de son talent. Pour L’Equipe, Valère Germain a donné son ressenti sur l’arrivée du milieu.

« Rabiot, c’est le très haut niveau. Il est international français, il a joué la Coupe du monde. C’est un joueur qui est presque aussi bon défensivement qu’offensivement, capital lui aussi dans une équipe. J’ai l’impression qu’il monte en régime ces dernières semaines, c’est une bonne nouvelle pour l’OM d’avoir un joueur de cette dimension. », a déclaré l’ancien joueur de l’OM auprès du quotidien sportif.

Rabiot ne sera jamais un top joueur – Riolo

Daniel Riolo, célèbre chroniqueur de l’After Foot sur RMC Sport, n’a pas mâché ses mots au moment d »évoquer la sortie médiatique d’Adrien Rabiot ce week end au sujet des supporters du PSG. Dans un commentaire sans concession, il a fustigé le joueur de l’Olympique de Marseille :

« Il veut quoi en fait Rabiot. Il a fait son nombre de match titulaire au PSG quand il méritait de l’être. Il reproche éventuellement au gens de chouiner ou lui ou lui même est en train de chouiner ? Comment interpréter son propos ? Qu’il soit contrarié d’être pris pour un traître par rapport au PSG, pardon mais il ne va pas être surpris de cela ou ressentir une injustice dans ce traitement. Dans n’importe quel pays du monde si tu fais le passage entre deux clubs rivaux de ce genre là, mais tu prends beaucoup plus que ce qu’il a pris là. Il a fait son choix de vie, je ne sais même pas pourquoi il en parle en fait… Il a toujours été un mercenaire attaché à rien a part à sa petite personne et sa petite carrière. Il ne s’attachera pas plus à Marseille quoi qu’il en dise et même si les marseillais ont envie de croire à la belle histoire. Dès la fin de saison, s’il a une belle opportunité il se posera la question de partir. Il est de toute façon comme beaucoup de joueurs de foot. Mais qu’il vienne pas faire des reproches la non. Qu’il continue de faire sa carrière de yaourt nature de toute façon c’est son destin. Il ne sera jamais un top joueur ou dans au top club quand le top sera au top. C’est un joueur moyen, » a ainsi déclaré le journaliste de RMC Sport.