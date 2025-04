OM : Une bonne nouvelle pour les Marseillais vs Brest !

Ce dimanche soir (coup d’envoi à 20h45), l’OM accueillera Brest dans un match capital dans la course à l’Europe. Pour cette 31e journée de Ligue 1, c’est Stéphanie Frappart qui a été désignée au sifflet. Une arbitre bien connue des Marseillais… avec des précédents récents.

L’arbitre internationale a déjà dirigé deux rencontres de Marseille lors de cet exercice 2024-2025. La première remonte au 31 août 2024, lors de la 3e journée de Ligue 1, avec une victoire 3-1 de l’OM sur la pelouse de Toulouse. Une rencontre agitée : Frappart avait sorti 4 cartons jaunes et un carton rouge contre les Toulousains, ainsi que 2 avertissements pour les Olympiens. Elle était également au sifflet au Vélodrome pour OM – Nantes (2-0) le 2 mars dernier, une rencontre bien plus calme où elle n’a distribué qu’un seul carton jaune côté marseillais.

❗️Stéphanie Frappart sera au sifflet pour OM-Brest. pic.twitter.com/VyGOojlmpq — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 22, 2025

Un nouveau coup dur pour le Stade Brestois…

La dynamique de Brest en Ligue 1 a été freinée ce week-end, et ce n’est pas seulement à cause du résultat. Le gardien Marco Bizot, titulaire indiscutable cette saison, et le défenseur Abdoulaye Ndiaye seront suspendus pour le choc face à l’OM dimanche prochain.

Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour Éric Roy : l’attaquant Ludovic Ajorque, sorti sur blessure lors de la dernière journée, est incertain pour le déplacement à Marseille. Son état reste à évaluer, mais sa présence est d’ores et déjà compromise.

Brest devra faire sans deux piliers défensifs et peut-être son avant-centre. Un contexte qui pourrait peser lourd dans un match à très haute intensité au Vélodrome, où Marseille n’a plus droit à l’erreur. Côté marseillais, cette série d’absences brestoises pourrait représenter une opportunité à saisir, d’autant plus que les hommes de Roberto De Zerbi entameront le match sous pression mais avec leur destin en main.