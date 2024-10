OM : Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais face au PSG !

Si vous n’avez pas eu la chance d’avoir vos places pour le Classique face au PSG, il n’est pas encore trop tard ! 2200 places supplémentaires sont mises en vente par l’OM d’après France Bleu !

Le choc face au PSG est toujours une date que l’on coche dans le calendrier. Pour cette année, il aura lieu le 27 octobre au Vélodrome. France Bleu annonce que 2200 places sont mises en vente par l’OM pour cette rencontre. Le parcage parisien étant fermé à la vente aux supporters parisiens, le club a eu l’autorisation d’y intégrer les Marseillais. Forcément, les membres « Peuple Bleu & Blanc » sont prioritaires pour cette vente qui débute ce mardi à 10h.

🚨L’OM remet en vente 2 200 places dès aujourd’hui à partir de 10h pour le choc OM-PSG du 27 octobre au Vélodrome ! Il s’agit des billets du parcage parisien et sont réservés en priorité aux membres du Peuple Bleu & Blanc qui n’ont pas pu en avoir. (@francebleusport) #TeamOM pic.twitter.com/zGEjDHJxEh — Infos OM (@InfosOM_) October 15, 2024

Mattéo Guendouzi choisit son camp pour le Classique face au PSG !

Natif de la région parisienne et formé au PSG, Mattéo Guendouzi a pourtant gagné le coeur des supporters après ses quelques saisons sous le maillot olympien. Le milieu de terrain maintenant à la Lazio est international français et a même marqué face à Israël. Au micro de Téléfoot, il n’a pas caché qu’il serait pour l’OM lors du Classique qui aura lieu à la fin du mois d’octobre.

« Pas besoin de dire pour qui mon cœur balance pour ce match » Mattéo Guendouzi sur le Classico à venir entre l’OM et le PSG, au micro de @YassinNfaoui pic.twitter.com/hQxjPBnnH4 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 13, 2024

Benatia construit une équipe qui ressemble aux marseillais

Malgré la défaite de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg, notre invité Cyril Astier estime que l’équipe a été bien construite par Mehdi Benatia et que cela devrait payer cette saison…

Cyril Astier, agent de joueur, était notre invité lundi midi. Ce dernier estime que Mehdi Benatia a recruté des joueurs forts mentalement pour mieux coller à la mentalité marseillaise. « Il est en train de recruter une équipe qui ressemble à Marseille avec un état d’esprit. Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien. J’ai confiance en ce qui se passe à Marseille. Oui on a perdu face à Strasbourg, je n’avais pas toujours cette confiance là. Il faut de la stabilité et de la longévité. Le bémol ça peut paraitre nébuleux sur qui fait quoi. »