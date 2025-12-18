OM : Une chance pour Vaz de se relancer !

Moins utilisé ces dernières semaines avec l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz devrait retrouver une place de titulaire ce dimanche en Coupe de France. En l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang, parti à la CAN, et avec Amine Gouiri encore indisponible après son opération de l’épaule, le jeune attaquant marseillais s’apprête à vivre une étape importante de sa progression, dans un contexte où il découvre pleinement les exigences du football professionnel.

Révélation de la première partie de saison à l’OM, Robinio Vaz traverse une période plus contrastée sur le plan sportif. Moins décisif et plus en retrait lors des dernières rencontres, l’attaquant de 18 ans continue néanmoins son apprentissage dans un environnement où l’exposition médiatique et populaire peut rapidement s’accélérer. Avec 18 matches disputés toutes compétitions confondues, pour 403 minutes de jeu, le jeune Marseillais affiche un bilan de 4 buts et 2 passes décisives, des statistiques encourageantes au regard de son âge et de son temps de jeu.

Vaz doit gérer la hype autour de lui

Dans les colonnes de La Provence, un membre de l’entourage de Robinio Vaz a mis en lumière les défis actuels rencontrés par le joueur, au-delà du simple aspect sportif. « C’est nouveau, il apprend, surtout en ce qui concerne l’aspect extra-sportif. Il doit gérer la hype autour de lui, cette notoriété nouvelle », a-t-il expliqué. L’émergence rapide du jeune attaquant l’a propulsé sous les projecteurs, un changement radical qu’il doit assimiler progressivement.



Toujours selon cette source proche du joueur, cette popularité soudaine fait partie intégrante de son processus de maturation : « Jul ne suit que vingt personnes sur les réseaux sociaux (34, NDLR), et Robi en fait partie ! Il n’a que 18 ans et poursuit son apprentissage ». Un exemple révélateur de l’attention dont bénéficie désormais Vaz, appelé à apprendre à composer avec cette exposition.

Une opportunité en Coupe de France

Sportivement, le contexte pourrait lui être favorable dans les prochains jours. Avec le départ de Aubameyang à la Coupe d’Afrique des nations et l’indisponibilité persistante de Gouiri, Robinio Vaz devrait être aligné dimanche en Coupe de France. Une occasion importante pour retrouver du rythme, de la confiance et se montrer décisif dans une compétition où la rotation est plus fréquente.

À l’OM, le club semble déterminé à accompagner le jeune attaquant dans cette phase charnière de son développement. Entre gestion du temps de jeu, exigences du haut niveau et apprentissage médiatique, Robinio Vaz avance étape par étape, conscient que sa progression passera autant par le terrain que par sa capacité à gérer son nouveau statut.