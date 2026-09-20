OM : une date de retour se précise pour Kondogbia

Absent ces dernières semaines en raison d’une blessure aux adducteurs, Geoffrey Kondogbia pourrait bientôt retrouver les terrains d’entraînement. Selon L’Équipe et le journaliste Mathieu Grégoire, le milieu de l’OM devrait reprendre au début du mois d’octobre. Une première indication précise sur son calendrier de retour.





Un retour attendu début octobre

Jusqu’ici, Bruno Genesio s’était montré très prudent concernant l’évolution de Geoffrey Kondogbia, sans vouloir avancer de date précise pour son retour.

Selon L’Équipe, l’international centrafricain devrait finalement reprendre l’entraînement au début du mois d’octobre.

Cette information apporte donc un premier repère clair concernant sa récupération après sa blessure aux adducteurs.

Un renfort important pour Genesio

L’absence de Kondogbia a pesé dans un secteur où l’OM a manqué de solutions ces dernières semaines. Son retour pourrait offrir davantage de possibilités à Genesio dans l’entrejeu, notamment pour apporter de l’impact physique et de l’expérience.

Il faudra toutefois encore patienter avant de connaître la date exacte de son retour en compétition. La reprise de l’entraînement constituera une première étape, avant un retour progressif dans le groupe.

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Pour l’OM, cette échéance du début du mois d’octobre constitue en tout cas une première nouvelle encourageante dans un secteur actuellement diminué.