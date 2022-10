DFM, c’est en direct et sur YouTube et Twitch ce lundi. Nicolas était accompagné par Rayane Benmokrane, Jean-Charles De Bono notre consultant et Thierry Mode alias Titi c’est toi le boss ! Au programme de cette émission : Une DEFAITE à oublier? CONFIRMER FACE AU SPORTING EN LDC, QUEL ONZE? GUENDOUZI DEPENDANCE?

Pour nous suivre en direct, trois possibilités :