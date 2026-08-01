OM : une défense centrale à reconstruire pour Bruno Genesio ?

L’été pourrait être mouvementé dans l’axe de la défense marseillaise. Alors que Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Facundo Medina sont susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio pourrait être confronté à un chantier majeur dès les prochaines semaines de préparation. Une perspective qui soulève de nombreuses interrogations, malgré la présence de plusieurs solutions déjà intégrées à l’effectif.

À ce stade, les différents scénarios évoqués autour des défenseurs centraux marseillais restent toutefois entourés d’incertitudes. Les rumeurs de départ, les pistes de remplacement et les éventuels accords ne sont pas tous confirmés. Mais une chose semble acquise : l’OM pourrait devoir anticiper une profonde réorganisation de son arrière-garde.

Balerdi, Aguerd, Medina : trois dossiers qui pourraient tout changer

Le cas de Leonardo Balerdi apparaît particulièrement important. Ancien capitaine et figure centrale de la défense olympienne, l’Argentin occupe un rôle qui dépasse largement celui d’un simple titulaire. Son départ annoncé obligera Marseille à trouver non seulement un défenseur capable de le remplacer sur le terrain, mais aussi un nouveau leader pour organiser la ligne défensive.

Nayef Aguerd représente également un élément majeur de l’équilibre marseillais. Son expérience, sa lecture du jeu et sa capacité à évoluer dans différents systèmes en font un profil difficile à remplacer. Quant à Facundo Medina, son agressivité, sa qualité de relance et sa polyvalence apportent une dimension spécifique à la défense de l’OM.

Si plusieurs de ces départs venaient à se concrétiser, Bruno Genesio pourrait donc perdre une grande partie de ses repères dans l’axe. Le chantier ne se limiterait plus à quelques ajustements : il s’agirait alors de reconstruire une nouvelle hiérarchie défensive.

Des solutions déjà présentes, mais encore des questions

Marseille ne partirait néanmoins pas de zéro. Derek Cornelius, CJ Egan-Riley et Bamo Meïté figurent eux aussi dans l’effectif mais ne semblent pas avoir avoir des profils de titulaires…

Cornelius possède déjà une certaine expérience et pourrait être appelé à prendre davantage de responsabilités. Sa capacité à évoluer dans plusieurs configurations défensives pourrait constituer un atout pour un entraîneur souhaitant conserver une certaine souplesse tactique.

Egan-Riley représente, de son côté, un profil à développer. Son potentiel pourrait lui permettre de franchir un cap, mais la question de sa capacité à s’imposer immédiatement comme un titulaire régulier resterait entière, notamment dans un contexte où la pression est particulièrement forte à Marseille.

Bamo Meïté pourrait également voir son statut évoluer. Sa progression et sa connaissance de l’environnement marseillais constituent des arguments en sa faveur. Reste à savoir si le staff le considère comme une solution immédiate ou comme un joueur appelé à poursuivre son apprentissage.

La présence de ces trois défenseurs offre donc des options, sans forcément lever toutes les interrogations. Leur complémentarité, leur niveau d’expérience et leur aptitude à assumer un rôle majeur devront être évalués au cours de la préparation.