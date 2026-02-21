OM : Une dirigeante marseillaise pour remplacer Longoria ?

Selon une information publiée par L’Équipe ce 21 février 2026, Pauline Gamerre figure parmi les profils ciblés pour succéder à Pablo Longoria à la présidence de l’OM.

Écarté du secteur sportif la semaine dernière au profit de Medhi Benatia par le propriétaire Frank McCourt, Longoria ne devrait pas s’inscrire dans la durée à la tête du club marseillais. Dans cette perspective, l’entourage de McCourt aurait dressé une liste de dirigeants potentiels pour reprendre les rênes institutionnelles de l’OM. Pauline Gamerre en ferait partie.

Pauline Gamerre, un profil déjà approché

Actuelle directrice générale du Red Star FC (Ligue 2), Pauline Gamerre, 42 ans, connaît déjà les arcanes du football français. Ancienne membre du comité exécutif de la Fédération Française de Football, elle avait été approchée à plusieurs reprises par l’OM ces dernières années.

En août 2021, elle figurait notamment dans la short-list pour un poste de directrice générale adjointe, avant que Nathalie Nénon-Zimmermann ne soit finalement choisie.

Née à Marseille, Pauline Gamerre pourrait, selon plusieurs sources citées par L’Équipe, se rendre dans les prochaines heures dans sa ville natale afin d’échanger avec les équipes de Frank McCourt. À ce stade, aucune décision définitive n’aurait toutefois été actée.

Un contexte sportif tendu

Cette réflexion sur la gouvernance intervient dans une période délicate pour le club. Pour la première d’Habib Beye sur le banc, l’OM s’est incliné sur la pelouse du Stade Brestois 29 (0-2), accentuant un climat de crise déjà perceptible en interne.

Entre réorganisation des responsabilités sportives et possible changement à la présidence, l’Olympique de Marseille pourrait ainsi connaître un nouveau tournant stratégique dans les prochains jours.