OM : Une fausse bonne nouvelle pour Gattuso !

Alors que tout semblait réglé pour les soucis physiques de Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia, le journal L’Equipe nous informe ce jeudi que les deux joueurs ne seront pas disponibles ce vendredi face au FC Metz.

L’Olympique de Marseille a grandement souffert des absences de joueurs ces dernières semaines avec la CAN qui a monopolisé l’attention. Ce mercredi soir, le dernier joueur marseillais concerné par la compétition s’est fait éliminer ! En effet, Chancel Mbemba rentre à Marseille après la fin de son aventure avec la RD Congo en Côte d’Ivoire.

En plus de ces absences-là, Gennaro Gattuso a dû faire sans Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia sur le dernier match contre Lyon. Un coup dur qui devrait continuer malgré ce que l’on pouvait croire il y a quelques heures. En effet, L’Equipe affirmait dès mardi que l’OM pourrait récupérer Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Seulement, les deux milieux de terrain seront encore absents ce vendredi au Vélodrome contre le FC Metz.

« C’est un moment important mais je ne préfère pas parler de moi. On va parler de l’institution. Je tiens à dire beaucoup de choses. On a eu un message fort sur la mentalité et on n’a pas vu ça face à Lyon. On a été étonné ce dimanche. Lundi, c’était un moment important. Le match à venir aussi. C’était le moment d’intervenir pour tout le monde, rappelle Longoria en conférence de presse. On doit tous prendre nos responsabilités. Avoir de l’unité. Donner quelque chose en plus. Je suis le premier concerné et je le demande à tous les autres. On peut faire encore beaucoup de choses cette saison. Il faut que tout le monde aille dans la même direction. Si tout le monde en est conscient, on aura des vraies possibilités. On doit prendre notre destin en main. On doit améliorer la mentalité. Les résultats vont suivre ensuite. J’ai confiance aux joueurs, au coach mais on doit chercher à donner plus. Je ne crois pas aux paroles. C’est comme ça dans la vie. On doit croire aux réactions, aux conséquences… Je n’aime pas dire ce qu’il se passe dans les réunions. On doit tous aller dans la même direction, dans le même bateau. Je crois que les joueurs ont de l’orgueil, de l’amour propre. J’espère qu’on aura des réactions dans les prochaines semaines »