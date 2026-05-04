OM : une fin de saison sous tension, Marseille plongé dans une crise profonde !

Battu lourdement à Nantes (0-3), l’Olympique de Marseille s’enfonce dans une spirale négative inquiétante. À deux journées de la fin de la saison de Ligue 1, le club phocéen lutte désormais pour sauver une place européenne, loin de ses ambitions initiales.

Une déroute sportive qui se répète pour l’OM

La nouvelle défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du FC Nantes confirme une dynamique alarmante. Après un revers déjà préoccupant à Lorient (0-2), les hommes de Habib Beye ont une nouvelle fois affiché des lacunes criantes, tant dans l’engagement que dans l’organisation.

Actuellement 7e de Ligue 1, l’OM voit ses objectifs revus drastiquement à la baisse. Initialement engagé dans la course au podium et à une qualification directe en Ligue des champions, le club doit désormais se contenter de défendre une place potentiellement qualificative pour la Ligue Europa Conférence, sous condition de résultats extérieurs.

Dans ce contexte, la défaite de Strasbourg face à Toulouse (1-2) constitue un rare motif de soulagement, empêchant un rapprochement immédiat au classement.

Un vestiaire fragilisé et des dirigeants en quête de solutions

Au-delà des résultats, c’est l’état du groupe qui interroge. Selon les informations de L’Équipe, plusieurs joueurs de l’OM auraient déjà la tête tournée vers un départ, affaiblissant encore davantage une dynamique collective déjà défaillante.

Le directeur du football Medhi Benatia, très critique après la défaite à Lorient, n’a cette fois pas pris la parole publiquement après Nantes, mais reste profondément agacé par l’attitude de certains joueurs.

Face à l’urgence, le club a décidé d’instaurer une nouvelle mise au vert à la Commanderie, sans jour de repos, dans l’espoir de provoquer une réaction. Une méthode déjà utilisée récemment, avec des effets jugés limités.

Sur le banc, Habib Beye reste en place pour les deux derniers matches, malgré un bilan de cinq défaites en dix rencontres. Le club n’envisage pas de changement à court terme, estimant que les problèmes dépassent le cadre strict de l’entraîneur.

Une fin de saison sous haute tension au Vélodrome

Le climat autour de l’OM reste préoccupant. Si les supporters n’ont pas manifesté d’hostilité au retour de Nantes, la crainte d’une réaction au Stade Vélodrome lors de la dernière journée contre Rennes est bien réelle.

Sportivement affaibli, sans véritable leader identifié et avec des cadres sur le départ, l’Olympique de Marseille aborde ses deux derniers matches dans une atmosphère lourde, symptomatique d’une saison marquée par l’instabilité et les désillusions.