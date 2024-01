OM : Une grande première pour le match face à Thionville

L’Olympique de Marseille reprend du service dès ce dimanche avec une rencontre face à Thionville en Coupe de France. Pour cette rencontre, ce sera une grande première pour l’arbitre !

Romain Lissorgue a été désigné pour être l’arbitre de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Thionville en Coupe de France ! Les Marseillais débuteront cette année 2024 à Metz contre le club lorrain pour les 32e de finale de la compétition. Pour l’arbitre de la rencontre, ce sera une grande première ! A 32 ans et 22 matchs arbitrés dans l’élite, il n’avait encore jamais arbitré l’OM. Pour rappel, il n’y aura pas de VAR pour ces 32e de finale de Coupe de France !

Le coach de l’US Thionville annonce la couleur !

Interrogé par Ouest France, Julien François explique qu’il n’oublie pas les déconvenues de l’OM en Coupe de France face à Carquefou ou Andrézieux. « On n’y va pas pour faire des photos et échanger les maillots. On y va avec toute l’humilité, le respect qu’on a pour un club et une institution comme Marseille. Mais en sachant aussi que si des Carquefou, des Andrézieux, des Canet-Roussillon, des Grenoble l’ont fait en leur temps, il n’y a pas de raison qu’on ne se donne pas les moyens de rivaliser avec eux et sur un match d’arriver à créer l’exploit. C’est cet objectif là qu’on doit garder en tête. (…) On montre un grand respect à tous nos adversaires, quel que soit leur niveau et on attend le même respect en retour de tous les clubs. Aujourd’hui il y a de nombreux analystes vidéo, des staff étoffés donc forcément tout le monde se renseigne, encore plus dans ces clubs-là où on essaie de ne rien laisser au hasard. Après on arrive aussi peut être au bon moment parce que ce sera la reprise, que des joueurs seront peut être parti à la CAN et que les recrues ne seront pas encore arrivés. Mais dans tous les cas je m’attends à un adversaire qui va nous respecter, qui va faire les choses pour ne pas se faire tordre par une équipe amateur. »