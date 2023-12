OM : Une info très importante pour le match de Coupe de France

L’OM affrontera Thionville en 32e de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, les arbitres sont tombés et une info importante est à souligner !

Il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille a su quelle équipe sera à affronter pour le début de l’aventure en Coupe de France ! Pour ces 32 de finale, c’est Thionville qui accueillera les Marseillais dans le stade du FC Metz, Saint-Symphorien. Pour cette première rencontre de CdF, l’OM connaît l’équipe d’arbitre qui sera sur le terrain !

Pas de VAR pour le match vs Thionville !

Romain Lissorgue sera chargé d’arbitrer ce match avec Cédric Favre et Ludovic Zmyslony pour l’assister. Le quatrième arbitre sera Alexandre Perreau Niel. Information importante confirmée par la FFF, il n’y aura pas de VAR pour ces 32e de finale de Coupe de France !

On va bien s’entourer, prendre le temps. Je peux vous garantir que l’organisation sera au top

Dans des propos relayés par l’Equipe, François Ventrici, président de Thionville-Lusitanos, a affiché sa satisfaction suite au tirage au sort de Coupe de France. Ce dernier est ravi d’affronter l’OM, un match qui va se jouer à Metz : « On voulait jouer l’OM. C’est extraordinaire. Nous sommes un club de N3, issu d’une fusion entre deux clubs. On est montés trois années de suite, on a 550 licenciés. Je suis ravi pour la ville, les bénévoles. Il y a de grandes chances que ça se joue à Metz. On va bien s’entourer, prendre le temps. Je peux vous garantir que l’organisation sera au top. »

Le tirage au sort complet des 32e de finale de Coupe de France

Lens – Monaco

Le Havre – Caen (L2)

Romorantin (N2) – Le Moule (R1 Guadeloupe)

Metz – Clermont

Alès (N2) – Paris FC (L2)

Orléans (N) – Nîmes (N)

Entente Sannois Saint-Gratien (N3) – Bordeaux (L2)

Fabrègues (R1) – Trélissac (N2) Amiens (L2) – Montpellier

Lille – Golden Lion (R1 Martinique)

US Pays de Saint-Omer (R1) – Reims Sainte-Anne (N3) ou Dunkerque (L2)

Sarreguemines (R1) – Valenciennes (L2)

Thionville (N3) – Marseille

Feignies (N2) – QRM (L2)

Chambre (N2) – Racing CFF (N2)

Guingamp (L2) – Rennes

Lyon La Duchère (N3) – Le Puy (N2)

Chambéry (N3) – Toulouse

Sochaux (N) – Lorient

Brest – Angers (L2)

Feurs (N3) – Saint-Priest (N3)

Louhans-Cuiseaux ou Cosne (N3) – FC Rouen (N)

Pontarlier (N3) – Lyon

Nice – Auxerre (L2)

Bergerac (N2) – Libourne (N2)

Dieppe (N3) – Laval (L2)

Pau (L2) – Nantes

Revel (R1) – Paris-SG

Dinan Léhon (N2) – Reims

Avoine-Chinon (N2) – Strasbourg

Challans (N3) – Rodez (L2)

Les Herbiers (N2) – Douvres (R2) ou Châteauroux (N)