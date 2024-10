OM : Une journée décisive pour Geronimo Rulli !

Ce jeudi, les supporters de l’OM pourront voir Geronimo Rulli sous les couleurs de l’Argentine. Le portier, 3e dans la hiérarchie avec sa sélection, devrait être titulaire !

Avec la suspension d’Emiliano Martinez, Geronimo Rulli devrait pouvoir connaître sa cinquième sélection avec l’Argentine ! Le gardien de l’Olympique de Marseille est le troisième dans la hiérarchie mais pourrait profiter de cette opportunité pour s’illustrer. Auteur d’un bon début de saison avec l’OM, il est récompensé de son travail avec la sélection !

🇦🇷 | Geronimo Rulli, 3e gardien de l’Argentine, seulement 4 matchs joués en sélection, mais…👇🤩 🌍 1 Coupe du monde

🏆 1 Copa America

🥇 1 Coupe des champions CONMEBOL-UEFA Emiliano Martínez est out. Le portier marseillais sera-t-il dans les cages ce soir ? pic.twitter.com/FjsWwVvMkv — DAZN France (@DAZN_FR) October 10, 2024

Internationaux OM : Le programme complet de cette trêve d’octobre !

Le jeunes U19 français Alexi Koum et Gaël Lafont vont disputer 3 matches amicaux alors que Roggerio Nyakossi va lui en jouer 2 avec les U20 suisses. Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Valentin Carboni vont jouer deux matches comptant pour la qualification à la Coupe du Monde 2026, Geoffrey Kondogbia pour la CAN. Cornelius et Murillo vont se rencontrer en match amical, les Européens, Pierre-Emile Højbjerg et Ulisses Garcia vont eux disputer la Ligue des Nations.

Mercredi 9 octobre

Alexi Koum et Gaël Lafont

France U19 – Danemark U19

Match amical

Jeudi 10 octobre

Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Valentin Carboni

Venezuela – Argentine

Qualification coupe du monde 2026

Vendredi 11 octobre

Roggerio Nyakossi

Suisse U20 – Ghana U20

Amical

Samedi 12 octobre

Geoffrey Kondogbia

Maroc – RCA

Qualification CAN

Amir Murillo

USA – Panama

Amical

Pierre-Emile Højbjerg

Espagne – Danemark

Ligue des Nations

Ulisses Garcia

Serbie – Suisse

Ligue des Nations

Alexi Koum et Gaël Lafont

Belgique U19 – France U19

Amical

Lundi 14 octobre

Roggerio Nyakossi

Roumanie U20 – Suisse U20

Amical

Mardi 15 octobre

Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Valentin Carboni

Argentine – Bolivie

Qualification coupe du monde 2026

Geoffrey Kondogbia

RCA – Maroc

Qualification CAN

Amir Murillo / Derek Cornelius

Canada – Panama

Amical

Pierre-Emile Højbjerg

Suisse – Danemark

Ligue des Nations

Ulisses Garcia

Suisse – Danemark

Ligue des Nations

Alexi Koum et Gaël Lafont

Angleterre U19 – France U19

Amical