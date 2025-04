OM : Une légende de plus pour les 125 ans !

L’Olympique de Marseille continue de dévoiler les contours de la soirée anniversaire de ses 125 ans. Ce mercredi, le club a officialisé la présence de Franck Ribéry pour le match de gala prévu le vendredi 2 mai à l’Orange Vélodrome. L’ancien international français rejoint un casting prestigieux de figures marquantes de l’histoire du club.

Arrivé à Marseille à l’été 2005, Franck Ribéry a porté le maillot olympien à 89 reprises entre 2005 et 2007, avant de rejoindre le Bayern Munich, où il a connu ses plus grands succès. Le finaliste de la Coupe du monde 2006 fera son retour sur la pelouse du Vélodrome à l’occasion de cette soirée commémorative.

Ribéry retrouve le Vélodrome

La participation de l’ancien ailier vient enrichir une liste déjà composée de noms emblématiques comme Didier Drogba, Robert Pirès, Samir Nasri ou Mamadou Niang. Le club marseillais a annoncé que d’autres invités seraient révélés prochainement. “Cette grande fête rassemblera les supporters, les légendes et tous ceux qui ont écrit les plus belles pages du grand livre de l’histoire de l’Olympique de Marseille pour une soirée exceptionnelle”, a déclaré l’OM dans son communiqué. “De nombreuses surprises, animations et festivités seront réservées au public de l’Orange Vélodrome.”

Une reconversion en cours

Depuis sa retraite sportive annoncée en octobre 2022, Franck Ribéry s’est lancé dans une reconversion. Il a validé sa licence UEFA “A”, qui lui permet désormais d’entraîner. En 2023, il a intégré l’encadrement de la Salernitana, son dernier club en tant que joueur, en tant qu’entraîneur adjoint.

La présence de Ribéry à cette soirée anniversaire souligne le lien durable entre le joueur et l’OM, malgré une carrière largement marquée par son passage en Bundesliga. Cet événement devrait rassembler de nombreux supporters autour d’une soirée à la fois festive et symbolique.