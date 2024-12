OM : Une nouvelle arrivée annoncée !

Après l’arrivée de l’ancien arbitre Frank Schneider, une autre recrue va rejoindre l’Olympique de Marseille pour intégrer le pôle de « player care », un département chargé d’accompagner les joueurs et leurs familles au quotidien. Sa mission sera de les soutenir dans leur adaptation à la vie marseillaise et de leur offrir un environnement confortable afin d’optimiser leur bien-être et leur performance.

Après avoir fait ses preuves dans le monde de l’athlétisme, Bob Tahri, ancien champion de 3000 mètres steeple, va désormais apporter son expertise au sein de l’Olympique de Marseille. L’ex-athlète, passé par les clubs de Monaco et Metz, rejoint le pôle de « player care » du club phocéen, où il aura pour mission d’accompagner les joueurs et leurs familles au quotidien, afin de leur offrir un environnement confortable et favorable à leur épanouissement.

Bob Tahri va s’engager avec l’OM

À 45 ans, Tahri intègre ainsi l’équipe de Roberto De Zerbi, dont le staff continue de se renforcer. Son rôle sera de soutenir les joueurs, en particulier les plus jeunes et les joueurs étrangers, dans leur adaptation et leur bien-être au quotidien. Ce pôle de player care a pour objectif de leur fournir une aide individualisée, 24 heures sur 24, pour leur permettre de se concentrer pleinement sur leurs performances sportives, tout en facilitant leur intégration à la vie marseillaise.



Un concept inspiré de ce qui se fait dans des clubs comme Monaco ou d’autres formations internationales, l’idée étant de créer un cadre propice à la réussite des joueurs. Tahri, fort de ses précédentes expériences, notamment comme préparateur physique à Monaco sous l’ère Thierry Henry, apportera ainsi son expertise au sein de l’OM, contribuant à améliorer la gestion de l’environnement des joueurs marseillais.