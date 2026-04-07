OM : une nouvelle blessure ?

Entré en jeu lors de la défaite de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco, Himad Abdelli souffre de la cheville droite. Le milieu algérien a quitté Louis-II avec une attelle, laissant planer le doute sur sa disponibilité à court terme.

Une entrée en jeu écourtée par la blessure

La soirée a viré au noir pour l’OM sur la pelouse monégasque. Déjà battus, les Marseillais doivent également composer avec une nouvelle incertitude physique dans leur effectif. Entré en jeu à la 89ᵉ minute à la place de Pierre-Emile Højbjerg, Himad Abdelli n’a disputé que quelques instants avant d’être touché.

Himad Abdelli quitte le stade Louis II avec une attelle à la cheville droite 😬 #ASMOM pic.twitter.com/MvJt9gcqZY — Dorian Bonzom (@Dorian_Bonzom) April 5, 2026



Le milieu de terrain, arrivé cet hiver en provenance du Angers SCO, a été victime d’un problème à la cheville droite. À l’issue de la rencontre, le joueur formé au Havre a quitté le stade Louis-II en boitant, avec une attelle visible, signe d’une blessure qui pourrait nécessiter une attention particulière.

Incertitude avant OM – Metz ?



Ce nouveau coup dur intervient dans une période déjà délicate pour l’OM, en quête de stabilité en Ligue 1. L’état de Himad Abdelli devra être évalué dans les prochaines heures par le staff médical marseillais afin de déterminer la nature exacte de la blessure.

Sa participation à la prochaine rencontre face au FC Metz, prévue vendredi soir au Vélodrome, est désormais incertaine. Une absence du milieu algérien réduirait encore les options dans l’entrejeu pour le staff olympien.

Dans l’attente d’examens complémentaires, le club reste prudent. Cette blessure pourrait impacter la rotation au milieu de terrain, un secteur clé dans le dispositif marseillais, alors que la fin de saison approche et que chaque point compte dans la course aux objectifs.