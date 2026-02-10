OM : Une nouvelle personnalité s’impose à la direction du club ?

L’Olympique de Marseille traverse une zone de fortes turbulences sportives et institutionnelles. Dans ce contexte tendu, la vice-présidente du conseil de surveillance, Shéhérazade Semsar de Boisséson, a pris une place centrale dans les coulisses du club, avec pour mission d’appliquer la ligne fixée par l’actionnaire américain.

Une influence grandissante au sommet de l’OM

Depuis plusieurs semaines, la présence de Shéhérazade Semsar de Boisséson s’est intensifiée dans le fonctionnement quotidien de l’Olympique de Marseille. Vice-présidente du conseil de surveillance et présidente de McCourt Global depuis 2023, la dirigeante s’est notamment illustrée par sa venue non programmée dans la corbeille du Stade Vélodrome mardi dernier, lors du 8e de finale de Coupe face à Rennes, avant de quitter les lieux sitôt la qualification acquise, aux côtés d’Alessandro Antonello.

Son influence dépasse désormais le simple cadre institutionnel. Selon les informations révélées par La Provence, elle intervient sur les objectifs, la gestion et la stratégie globale du club, au moment où l’OM tente de se relever d’une nouvelle humiliation subie à Paris, en l’absence de l’actionnaire Frank McCourt.

Dans la crise que traverse l’OM après la nouvelle humiliation à Paris, sa mission est majeure

Pablo Longoria en retrait, une ligne dictée par Boston

Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue, notamment au sein de la Ligue de football professionnel. Plusieurs dirigeants ont été surpris de voir la Franco-iranienne participer à des réunions sans y être annoncée, adoptant un ton jugé très direct. Dans ces instances, Pablo Longoria, président de l’OM, est apparu en retrait, relégué à un rôle secondaire.



À 57 ans, Shéhérazade Semsar de Boisséson agit comme le relais direct de l’actionnaire américain. Sa feuille de route est claire : contenir les pertes financières d’un club au train de vie élevé, dans un contexte de droits TV limités à 17 M€, alors que la masse salariale atteint un niveau historique. Une stratégie de rigueur qui ne fait pas l’unanimité à La Commanderie, où certaines tensions internes ont émergé, notamment lors d’échanges récents avec les supporters.

En mission pour redresser des comptes dans le rouge, la dirigeante applique strictement les consignes venues de Boston, au cœur d’une période charnière pour l’OM.