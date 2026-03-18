OM : Une opportunité à saisir pour cette recrue oubliée ?

Titulaire face à Auxerre, CJ Egan-Riley pourrait retrouver une place dans la rotation de l’OM. Le défenseur anglais profite d’un contexte favorable et du discours méritocratique d’Habib Beye pour relancer sa saison.

Une titularisation qui marque un tournant

Vendredi dernier, lors du succès de l’OM face à Auxerre (1-0), CJ Egan-Riley a retrouvé une place de titulaire qu’il n’avait plus occupée depuis début janvier. Une décision forte de Habib Beye, fidèle à son discours répété depuis son arrivée : « Je compte sur tout le monde, on a remis les compteurs à zéro quand nous sommes arrivés. La méritocratie doit primer, il n’y a pas de statuts ici. »

Écarté de la rotation depuis plusieurs semaines, le défenseur anglais de 23 ans semblait loin dans la hiérarchie. Son dernier match comme titulaire remontait à la défaite contre Nantes (0-2, le 4 janvier), une rencontre qui avait marqué un tournant dans la saison marseillaise.

Recruté libre après son passage à Burnley, où il sortait d’une saison solide en Championship, CJ Egan-Riley avait pourtant convaincu lors de la préparation estivale. Mais la concurrence accrue, notamment après les arrivées de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard, a rapidement réduit son temps de jeu.

Un contexte favorable pour s’imposer

Le changement d’entraîneur a rebattu les cartes. Habib Beye a souligné les qualités du joueur : « Il ne lui manque rien de plus par rapport à ce qu’il fait à l’entraînement. Il a envie de réussir ici. Il peut jouer à gauche et à droite dans une défense à quatre, il peut jouer dans différentes positions à trois aussi, il a beaucoup de personnalité dans la relance, beaucoup d’impact. »

Le technicien insiste toutefois sur un point clé : le rythme. « Maintenant, il faut le “monter” pour qu’il soit capable de tenir le rythme sur une rencontre, parce qu’il n’a pas joué depuis longtemps. »

La situation pourrait rapidement évoluer en faveur de CJ Egan-Riley. L’absence de Nayef Aguerd, opéré d’une pubalgie et indisponible pour plusieurs semaines, ouvre un espace dans la rotation défensive de l’OM. L’absence de Balerdi la semaine dernière lui a donné une opportunité, le retour du défenseur argentin pourrait le renvoyer sur le banc…

Polyvalent et désormais relancé, le défenseur anglais dispose d’une réelle opportunité pour s’imposer dans cette fin de saison de Ligue 1, à condition de confirmer sur la durée les attentes placées en lui par le nouveau staff marseillais.