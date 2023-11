OM : Une situation très inquiétante?

Ce début de saison de l’OM n’est vraiment pas rassurant. La Provence a interrogé Marcel Dib qui s’est dit inquiet pour la suite des évènements.

En ce début de saison de l’Olympique de Marseille, être optimiste relève du miracle. Décroché pour les places au podium et avec de gros soucis en terme de jeu et d’intensité, l’OM ne rassure pas ses supporters et les suiveurs du club. La Provence a interrogé Marcel Dib à ce sujet. L’ancien joueur se dit inquiet par la situation.

« Il faut changer quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, on va droit dans le mur. La situation de l’OM m’inquiète, surtout en championnat. C’est normal d’être préoccupé vu les prestations de l’équipe, justifie Marcel Dib à La Provence. L’entraîneur ne peut pas faire de miracle, il fait avec les joueurs qu’il a à disposition. Mais il faut changer quelque chose ! À lui de trouver la meilleure solution. (…) Le public veut des joueurs qui lui ressemblent, qui s’engagent. Ils doivent mettre le bleu de chauffe, même s’ils sont moyens dans le jeu. Ils doivent prendre leurs responsabilités. »

Il y a des doutes sur Gattuso, sur l’équipe, sur le collectif. Ils sont à la dérive

Sur RMC, Jérôme Rothen a pointé du doigt le manque d’évolution du collectif depuis l’arrivée de Gattuso à l’OM. « Il y a des doutes sur Gattuso, sur l’équipe, sur le collectif. Ils sont à la dérive. Quand tu regardes le classement, c’est digne d’une équipe qui joue le maintien. S’ il y avait des meilleures équipes derrière, ils seraient encore plus mal, un peu à l’image de Lyon.(…) Je ne comprends pas le manque d’impact de Gattuso. Même s’il découvre la Ligue 1, c’est 5 points sur 21 possible en championnat. C’est catastrophique. Il y a évidemment le point de vue comptable mais tu n’arrives pas à voir ce qu’il veut mettre en place et c’est ça le plus inquiétant. Un bon entraîneur doit rapidement mettre une stratégie en place. Lorsque les entraîneurs nous expliquent qu’ils ont besoin de temps, c’est toujours la même excuse. C’était la même chose l’année dernière avec Laurent Blanc à Lyon. Il y a le mercato qui arrive mais aujourd’hui, qui va venir à Marseille dans le contexte actuel ? Ils vont devoir faire avec les joueurs qu’ils ont. Gattuso, à l’image de ses joueurs doit faire beaucoup mieux. »