OM : Une stat qui enfonce encore plus les Marseillais dans la crise

Ce vendredi après le match face au FC Metz, la crise semble encore plus s’installer. Après un match nul contre l’une des pires équipes du championnat, l’OM égalise un record vieux d’une vingtaine d’années.

L’OM n’y arrive plus. Depuis le début de l’année civile 2024, les Marseillais n’ont gagné aucun de leur match en Ligue 1, synonyme d’une vraie crise qui s’installe. Pour revoir un début de saison aussi compliqué, il faut remonter à 2001 où les Marseillais avaient fait 2 matchs nuls et 2 défaites après les 4 premiers matchs de l’année en Ligue 1.

Avant cela, l’OM ne l’avait encore jamais fait. Cette saison-là, les Marseillais avaient terminé 15e du classement. En cas de victoires de concurrents ce week-end, les Olympiens peuvent déjà descendre à la 9e place en cette 21e journée… La crise s’installe de plus en plus à Marseille, pas seulement en terme de jeu mais aussi sur les résultats qui ne suivent plus.

0 – Marseille n’a gagné aucun de ses 4 premiers matches de Ligue 1 en 2024 (3 nuls, 1 défaite). Cela ne lui était arrivé qu’une seule fois sur les 45 dernières années (en 2001 – 2 nuls, 2 revers). Grippé. #OMFCM pic.twitter.com/NpdCj5cTnz — OptaJean (@OptaJean) February 9, 2024

Je devrais dire quelque chose, mais ce serait assez mal poli — Gattuso

Le coach de l’olympique de Marseille Gennaro Gattuso a réagi au micro de Prime video juste après la fin du match :

« Ma réaction ? De la frustration, on doit faire plus tout simplement. Je devrais dire quelque chose mais ce serait assez mal poli donc je vais éviter de le dire. C’est comme ça actuellement on doit continuer et ne pas s’apitoyer sur notre sort. On doit continuer à aller de l’avant et ne pas perdre espoir. Les prestations de ce type actuellement le football est une bête cruelle difficile à déchiffrer de temps en temps. On n’a pas développé un jeu suffisamment satisfaisant pour décrocher une victoire. On a la possession mais ce qui m’a plus avant tout c’est la mentalité des joueurs c’est un motif de satisfaction. One verra dans trois ou quatre matchs ou on se situe. » a déclaré l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video