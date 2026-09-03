OM : une statistique incroyable concernant les jeunes… mais la tendance pourrait enfin changer !

L’Olympique de Marseille reste l’un des clubs de Ligue 1 qui fait le moins confiance à ses jeunes. Selon l’Observatoire du football CIES, les joueurs de moins de 21 ans n’ont représenté que 2,5 % des minutes disputées par l’OM en championnat depuis le début de l’année 2026. Une statistique très faible, mais qui pourrait évoluer cette saison avec un effectif professionnel réduit et des moyens financiers limités.

L’OM seulement 16e sur 18 en Ligue 1

Avec 2,5 % des minutes accordées aux U21, Marseille se classe seulement 16e sur 18 parmi les clubs de Ligue 1.

Seuls Auxerre (1,4 %) et Lorient (0,7 %) ont fait moins confiance à leurs jeunes sur cette période.

Le contraste est particulièrement important avec le RC Strasbourg, largement en tête avec 37,9 %, devant le PSG (23 %), Toulouse et l’ESTAC (20,4 %), puis Lyon (17,4 %).

La tendance n’est d’ailleurs pas nouvelle. Sur les cinq dernières années, l’OM n’a consacré que 2,5 % de son temps de jeu aux joueurs de moins de 21 ans, contre 18,6 % pour Strasbourg et 13,4 % pour le PSG.

2026-2027, enfin l’année des jeunes ?

Cette saison pourrait cependant marquer un tournant.

Avec un mercato bouclé sans recrue, de nombreux départs et un effectif professionnel moins profond, Bruno Genesio devrait être contraint de s’appuyer davantage sur les jeunes du centre de formation.

Entre les blessures, les suspensions et l’enchaînement Ligue 1-Ligue Europa, plusieurs jeunes pourraient bénéficier d’un temps de jeu inédit ces dernières saisons.

Le manque de moyens de l’OM pourrait donc produire un effet inattendu : offrir enfin une vraie place aux joueurs formés au club.

Reste désormais à voir si cette opportunité subie par le contexte économique peut devenir un véritable choix sportif durable.