OM : Une très bonne nouvelle pour Amine Harit !

Blessé depuis le mois de décembre, juste avant la Coupe du Monde, Amine Harit revient de plus en plus sur le terrain. Une vidéo a été postée où il fait une exercice balle au pied.

La saison de l’Olympique de Marseille aura été marquée par plusieurs tristes évènements : l’élimination en Coupe de France, en Ligue des Champions mais aussi la grosse blessure d’Amine Harit qui l’a empêché d’être sur le terrain avec ses coéquipiers depuis le mois de décembre.

L’attaquant marseillais a beaucoup travaillé physiquement afin de revenir à 100% sur les terrains mais cela ne devrait pas se produire cette saison. L’international marocain a souvent posté des vidéos et photos pour tenir au courant les supporters marseillais de son état.

Ce mardi, il a notamment publié une vidéo où on le voit s’entraîner balle au pied. Le milieu offensif semble être de plus en plus proche de revenir sur les terrains… Des images rassurantes sur son état de santé et sa capacité à apporter de nouveau ce qu’il sait faire dans l’effectif de Tudor.

🔹Amine Harit 🇲🇦 touche de plus en plus le ballon et se rapproche de la guérison totale ! ⚽️ (via Instagram) #TeamOM pic.twitter.com/NyLSGCl57v — MercatOM (@Mercat_OM) April 26, 2023

Harit est là tous les jours

Pour palier son absence, le club a fait venir Azzedine Ounahi, qui s’est, lui aussi, blessé lors de la dernière trêve internationale et qui ne devrait pas rejouer avant la saison prochaine. Igor Tudor a d’ailleurs dit qu’il ne souhaitait pas précipiter son retour. « Je le vois, il est là tous les jours. Il va bien, c’est vraiment un bosseur, quelqu’un de formidable humainement. Il nous a manqués tant par ses qualités footballistiques qu’humaines. L’important, c’est qu’il revienne au moment le plus juste, qu’il soit entièrement guéri et qu’il n’y ait pas de risque de rechute surtout« , avait-il assuré.

Un peu d’espoir pour les supporters, à qui Harit manque beaucoup et qui ne sont pas satisfait des résultats et du jeu de leur équipe ces derniers temps.