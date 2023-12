OM : Une virée à Brighton

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Pour son dernier match de poule en Ligue Europa, l’OM se déplaçait à Brighton pour y jouer une petite finale. L’occasion était tentante d’aller faire un petit tour dans cette ville balnéaire anglaise située au sud de Londres. Je vous raconte ma virée…

Accompagné de mon collègue et ami Mourad Aerts, nous avons pris un vol Easy Jet au départ de Marseille direction Gatwick mercredi midi. D’autres journalistes et une bonne vingtaine de supporters marseillais étaient aussi présents. Le choc culturel a commencé là, car le niveau d’anglais de la majorité des français laisse à désirer. Qui dit vol low coast, dit tout supplément est payant. Néanmoins, le plus téméraire d’entre les supporters présents a tenté de récupérer des glaçons, en anglais dans le texte: « possible to have glass ? » Se retrouvant avec un verre en plastique à la main il a finalement réussi à obtenir son « ice » pour accompagner le pastis marseillais venu lui aussi en vadrouille en Angleterre.

Une fois arrivée à l’aéroport, direction Brigton via le train et a peine sorti de la gare, on sait tout de suite que l’on est bien arrivé en Angleterre. L’architecture, les bus et surtout les nuages et la fine pluie bien typique. Brighton est réputé et envahi par les Anglais en période estivale, là hors saison cela reste très vivant car étudiant. Le stade est en dehors du centre, et nous devons nous y rendre le soir même pour la conférence de presse d’avant match du coach Gattuso…

Avant de prendre un bus pour découvrir l’Amex stadium, contraction d’American Express (hé oui tout est naming), premier passage obligé pour un premier cliché culinaire, le fameux fish & chips ! Dans un pub bien typique, toujours dans une ambiance agréable surtout à quelques jours des fêtes de Noël. Par contre, si on souffre de l’inflation en France, en Angleterre ça fait aussi très mal. Comptez 15€ pour cette spécialité…

Après un trajet en Bus, nous débarquons donc à l’Amex Stadium de Brigton. Après avoir fait tout le tour, les stewarts anglais toujours aussi accueillants et agréables, nous donnent nos accréditations et nous font visiter la salle de presse (petite), mais aussi le stade. Ce dernier est récent, il est utilisé depuis 11 ans. C’est un joli stade tout bleu de 31800 places. En conférence de presse, Amir Murillo ne dit pas grand chose mis à part qu’il est ravi de jouer à l’OM et sous les ordres du coach Gattuso. L’international panaméen ne révèle aucun secret quand il précise qu’il préfère jouer côté droit. Du coté de Gennaro Gattuso, c’est d’abord un hommage à son compatriote De Zerbi et son Brighton & Hove Albion Football Club dont il met en avant la qualité de jeu. Il précise que Gigot et Kondogbia ne sont pas à 100%, le défenseur étant a priori malade. Il nous donne rendez-vous pour le lendemain soir !

Sympa le stade 😉 pic.twitter.com/7LwCjE0PWc — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) December 13, 2023





Une fois les vidéos envoyées sur la chaine Youtube de FCMarseille, retour au centre pour visiter Brighton by night, mais un mercredi soir. L’ami Mourad étant un adepte de la craft beer, et moi aussi, nous avons donc tenté notre chance dans des pubs proposants cette boisson. Première surprise, l’argent liquide n’est pas accepté, seulement la carte de crédit, pour des raisons de sécurité concernant ensuite le transport de l’argent. Les bières sont bonnes et l’ambiance sympa, mais à 11h ça ferme. On se rabat donc dans un pub bien typique, plus éloigné du centre pour en gouter une ou deux autres. Les Anglais sont toujours aussi accueillants, fan de football au pas.

Jeudi, jour du match Brighton vs OM. Pour bien commencer la journée et digérer les bières de la veille, nous sommes obligé de prendre un autre cliché de la gastronomie anglaise, l’english breakfast. Saucisses, haricots, bacon, œufs pour reprendre des forces. La visite de la ville se fait sous la pluie et dans le froid, la mer c’est beau mais dans ces conditions nous avons été obligé de prendre un thé bien chaud, troisième cliché, pour nous réchauffer.

Pour prendre des forces avant le match ce soir ! pic.twitter.com/CKyPPQxsBp — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) December 14, 2023

Pour en finir avec les clichés… pluie = tea time 😂 pic.twitter.com/D2cKVhAn80 — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) December 14, 2023

Les nuages se sont un peu dissipés une heure avant notre départ pour le stade. La ville a pu ainsi dévoilé son charme du bord de mer. Mais la balade était terminé, place au football et direction la gare. Au milieu des supporters des Seagulls tout est bien organisé et le flot est envoyé vers des trains gratuits qui vous amènent en 10 minutes au stade. La population est mélangée entre enfants, anciens, quadras ou ados, l’ambiance est familiale et joyeuse.

Bon ça s’arrange quand même pic.twitter.com/bCJI2zg5Kj — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) December 14, 2023

Après s’être rassasié avec un riz sauce curry, nous venons nous installer dans la zone presse du stade. Il ne pleut pas et c’est tant mieux car si nous sommes très proches du terrain et juste au dessus de Gattuso, en cas de pluie tout est trempé à cet endroit du stade. Les supporters marseillais arrivent en plusieurs fois, certains après le début du match. L’un d’entre eux nous a expliqué après la rencontre que des bus ont été mis à disposition au point de rendez vous mais qu’ils ont du faire des aller retours (plus d’une heure) pour amener tout le monde. Je me retrouve à côté de Karim Attab qui doit commenter le match pour Maritima, et les premiers problèmes techniques commence pour ce dernier qui n’a pas la ligne habituelle à cause d’un problème technique lié au stade. L’ambiance monte petit à petit, les Anglais poussent la musqiue fort, les supporters marseillais se font entendre…

La résonance de ce stade est agréable et la soirée devient excitante. Les joueurs entrent, les marseillais sont avec leur maillot volcanique. Si l’ambiance n’est pas à ce point, elle est belle. Brighton domine vite les débats en confisquant le ballon. Si les Seagulls s’offre des situations, ils manquent de maitrise technique pour réellement inquiéter les marseillais. La première vraie grosse occasion est pour l’OM, suite à une frappe déviée de Clauss qui vient lécher la barre transversale, lober le garder mais rebondir en dehors du but. Brighton a eu chaud, mais domine les débats face à un OM qui a du mal à presser. Le milieu de terrain Veretout, Ounahi, Harit est dominé et sans idée. Les deux attaquants Aubameyang et Vitinha ne sont pas trouvé. 0-0 à la mi-temps et la seconde période ne change pas de physionomie. Brighton domine, s’offre des frappes, des possibilités mais n’est pas juste dans le dernier geste. Harit trouve le poteau d’une frappe bien sentie, mon voisin Karim me fait alors perdre l’ouïe côté gauche. Clauss est proche de marquer mais l’OM n’arrive pas à convertir ces deux grosses occasions. Gattuso s’est bien accroché verbalement avec Aubameyang en première mi-temps, peste et arbore son visage des mauvais jours. Alors que l’OM résiste, et semble évoluer en 5-4-1 avec les entrées de Murillo, Kondogbia ouencore Ndiaye, c’est Brighton qui va marquer à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. L’OM est incapable de réagir et de s’offrir une chance d’égaliser, incapable de tenir le ballon. Cette défaite est synonyme de 16e de finale et c’est une déception.

Brighton marque et passe premier… le stade explose… #BHAOM pic.twitter.com/GN4OAj7dCy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 14, 2023

A la fin de la rencontre les joueurs sont allés salués leurs supporters venus à 1500 pour se faire entendre. Ils ont même eu droit à une explication et des echanges avec certains d’entre eux mécontents de la prestation du soir.

Pendant que les joueurs de Brighton fêtent leur victoire, les joueurs de l’OM vont saluer leur supporters… #BHAFC pic.twitter.com/XYSwXTfop6 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 14, 2023

Direction la salle de conférence de presse pour Mourad, pour ma part je reste en zone mixte où Jordan Veretou est venu affiché toute sa frustration après cette défaite.

On est venu, on a bu, on a perdu 🙃 — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) December 14, 2023



La virée touche à sa fin, mais il faut encore retourner au centre et à l’hôtel. Environ une heure après la fin du match, les supporters anglais sont repartis, mais ce n’est pas le cas des français qui sont massés au bord du quai. La file est grande et ça n’avance pas, certains énervements montent avec les forces de l’ordre locales. Nous décidons donc d’aller plus loin pour rentrer en bus. Nous rencontrons au passage d’autres supporters marseillais qui en font de même. Tout ce petit monde se retrouve mêlé aux locaux, dont des étudiants en mode jeudi soir. Mais au premier arrêt, c’est un gros groupe de supporters qui rentre en force, ce qui ne plait pas au chauffeur qui arrête le bus. Après plusieurs minutes de palabres, dans un anglais plus qu’approximatif pour certains, le flegme des Anglais présents et une menace d’appeler la police, le groupe s’en va et le bus redémarre. Le chauffeur est remonté et l’arrêt final est bien loin de notre hôtel. Nous avons finalement marché 35 minutes pour nous coucher à 1h30, réveil à 5h ! ça pique ! Après tout le chemin dans le sens inverse, le soleil est au rendez-vous à Marseille ce vendredi. L’OM va devoir confirmer sa remontée en Ligue 1 face à Clermont dimanche, pour les prochaines aventures européennes il faudra attendre le tirage au sort lundi prochain…