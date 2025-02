OM: Une voix mythique s’éteint !

Avi Assouly, figure emblématique du journalisme sportif à Marseille, s’est éteint à 74 ans. Ancien commentateur de l’OM et voix marquante sur OMTV et France Bleu, il fut également député des Bouches-du-Rhône. Passionné et engagé, il débuta sa carrière sur les terrains de football en D2 avant de se consacrer pleinement à la presse. Survivant de l’accident tragique de Furiani en 1992, il avait failli perdre la vie, mais sa détermination lui permit de rebondir et de couvrir avec ferveur les exploits du club phocéen.

Avis Assouly disparait à l’âge de 74 ans

Durant ses nombreuses années de service, Avi Assouly a captivé les supporters par ses analyses pointues et ses commentaires passionnés. Présent dans les tribunes du Vélodrome et lors des conférences de presse, il incarna l’authenticité du monde sportif marseillais. Après sa retraite, il s’est lancé en politique, représentant fièrement sa région en tant que député.

« Incroyable journaliste sportif, passionné, voix de l’OM reconnaissable entre mille, Avi Assouly s’est éteint ce matin », avait affirmé Benoit Payant sur X. Sa célèbre tirade, « Ils nous font douter ces Tchèques », demeure gravée dans la mémoire collective. Le départ de ce professionnel hors pair laisse un vide, mais son héritage continuera d’inspirer les générations de supporters.