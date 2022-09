OM : Une, voire deux mauvaises nouvelles pour Tudor face à Rennes !

Lors du match perdu 0-1 face à Francfort, Igor Tudor avait un effectif amoindri en défense avec les absences de Mbemba (suspendu) et Gigot (blessé). Il pourrait encore être forcé de se passer de deux éléments pour le match de dimanche face à Rennes…

En effet, si Mbemba devrait faire son retour à l’occasion de cette 8e journée de Ligue 1, Samuel Gigot reste très incertain pour le choc face à Rennes selon l’Equipe. Par contre, Sead Kolasinac (sorti également par précaution en fin de match contre Francfort) devrait être opérationnel.

Bailly blessé pour 2 à trois semaines, Gigot très incertain…

Le quotidien sportif explique qu’Eric Bailly « ne pourra pas tenir sa place face à Rennes, dimanche. Le défenseur central souffre d’un problème musculaire à la cuisse qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant deux à trois semaines. » En Ligue 1, le coach croate peut par contre compter sur Isaac Touré qui n’est pas qualifié en Ligue des Champions. Le staff marseillais ne devrait pas prendre de risque à la veille d’une trêve internationale.

Il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés

« On est entrés trop lentement dans le match, comme si on était impressionnés par ce match de Ligue des champions à la maison. On a été trop lents à la construction et on n’a pas fait la différence devant. En deuxième période, on a poussé et on aurait mérité un but. Il n’est pas arrivé et au bout du compte, on perd contre une équipe forte. C’était le troisième match en six jours, il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés. On finit avec un seul défenseur et des joueurs qui ratent des passes qu’ils ne ratent pas d’habitude. On va voir pour dimanche quelle défense on va pouvoir aligner. On a beaucoup de problèmes dans ce secteur. J’ai fait les changements parce que j’avais besoin de quelque chose de différent. Ceux qui sont entrés ont apporté beaucoup. Ils n’ont pas tant dominé que ça, la première période a été plutôt équilibrée, même s’il est vrai qu’on n’a pas créé beaucoup devant. En deuxième, on a vraiment poussé. On vient du 4e chapeau et on essaie de faire du mieux possible. Aujourd’hui, on a perdu mais on a tout donné. Sur le plan du jeu, ça n’est pas notre meilleur match. On jouera le troisième match sans calcul, en se préparant comme on le fait d’habitude. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (13/09/2022)