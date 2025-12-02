OM : Union Saint-Gilloise, où en est le prochain adversaire en Ligue des Champions ?

Alors que l’Olympique de Marseille jouera son match de Ligue 1 ce vendredi contre LOSC Lille, les yeux sont déjà tournés vers le mardi suivant : un déplacement en Belgique pour affronter l’Union Saint-Gilloise (USG) en UEFA Champions League. Une rencontre cruciale dans l’optique des barrages, mais la mission s’annonce ardue pour les Marseillais.

L’OM avait été informé dès le tirage au sort qu’il affronterait l’Union SG à l’extérieur — match programmé le 9 décembre 2025 au stade Lotto Park à Bruxelles. L’enjeu est clair : après leur victoire face à Newcastle United (2-1) la semaine passée, les Olympiens espèrent franchir un pas supplémentaire vers les barrages. Mais pour cela, il faudra venir à bout d’un adversaire en forme et collectif.

USG : un club belge en pleine confiance

En championnat belge (Jupiler Pro League), l’Union Saint-Gilloise domine largement. Avec 36 points, 11 victoires, 3 nuls et seulement 1 défaite en 16 journées , le club bruxellois occupe la première place du classement, devançant de quatre points le Club Bruges.

, le club bruxellois occupe la du classement, devançant de quatre points le Club Bruges. Récemment, même après une défaite 0-1 sur la pelouse de RSC Anderlecht, l’USG conserve sa position de leader.

Sur la scène européenne, l’USG a su se relever : après des défaites, les Belges ont remporté leur dernier match en date, un succès 1-0 à l’extérieur contre Galatasaray SK en Ligue des Champions.

Ce mélange de régularité domestique et de combativité européenne rend l’Union Saint-Gilloise particulièrement dangereuse.

Un contexte récent renouvelé — mais un changement d’entraîneur

Concernant l’encadrement, l’USG a connu un changement : l’ancien coach Sébastien Pocognoli a quitté le club ces dernières semaines pour rejoindre un autre club, et c’est désormais David Hubert qui dirige l’équipe. Ce changement d’état-major pourrait introduire une incertitude, mais jusqu’à maintenant l’équipe semble avoir conservé sa solidité, comme en témoigne la victoire contre Galatasaray.

Ce qui attend l’OM : un vrai test européen

Pour Marseille, ce déplacement à Bruxelles s’annonce comme un véritable test européen. Quelques éléments à retenir :

L’USG aligne un effectif capable de combiner jeu collectif, discipline défensive et efficacité offensive — des qualités redoutables en Champions League.

En Belgique, l’ambiance sera avec eux : leader du championnat et dans une dynamique positive, l’Union bénéficie du soutien populaire à domicile.

Pour l’OM, il faudra allier rigueur défensive, efficacité offensive et solidarité collective — face à une formation ambitieuse.

Même si l’OM vient d’engranger une victoire importante contre Newcastle, le déplacement en Belgique face à l’Union Saint-Gilloise constitue un véritable tournant dans la quête des barrages de la Champions League. L’USG, fort de son leadership en championnat et d’un regain de forme européen, ne compte pas faire de cadeau. Pour prétendre l’emporter, les Olympiens devront faire preuve de sérieux, de sang-froid et d’un collectif solide — car la marge d’erreur sera mince.