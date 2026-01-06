OM : UNITED SUR DE ZERBI ! FIASCO FACE A NANTES, IRRÉGULARITÉ, POURQUOI ? DERNIERES INFOS MERCATO…

Retour sur une soirée compliquée pour l’OM avec le Débat Foot Marseille, autour de Nicolas Filhol, Jean-Charles De Bono et Benjamin Courmes. Au programme de ce replay, le décrassage après la défaite face à Nantes (0-2), l’analyse à froid, les notes de L’Équipe, ainsi que les déclarations de Roberto De Zerbi et un point complet sur les résultats et le classement de la J17. L’émission aborde aussi les paris UNIBET et un petit débat autour du PSG-OM au Koweït : intérêt, date, horaire et onze possible. Enfin, gros chapitre mercato avec les dernières infos, De Zerbi sur Bakola et Vaz, la rumeur Benjamín Domínguez, un possible retour d’intérêt pour Óscar Mingueza et la piste Rolando Mandragora pour renforcer le milieu.

