Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : UNITED SUR DE ZERBI ! FIASCO FACE A NANTES, IRRÉGULARITÉ, POURQUOI ? DERNIERES INFOS MERCATO…
OM Actualités

OM : UNITED SUR DE ZERBI ! FIASCO FACE A NANTES, IRRÉGULARITÉ, POURQUOI ? DERNIERES INFOS MERCATO…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Retour sur une soirée compliquée pour l’OM avec le Débat Foot Marseille, autour de Nicolas Filhol, Jean-Charles De Bono et Benjamin Courmes. Au programme de ce replay, le décrassage après la défaite face à Nantes (0-2), l’analyse à froid, les notes de L’Équipe, ainsi que les déclarations de Roberto De Zerbi et un point complet sur les résultats et le classement de la J17. L’émission aborde aussi les paris UNIBET et un petit débat autour du PSG-OM au Koweït : intérêt, date, horaire et onze possible. Enfin, gros chapitre mercato avec les dernières infos, De Zerbi sur Bakola et Vaz, la rumeur Benjamín Domínguez, un possible retour d’intérêt pour Óscar Mingueza et la piste Rolando Mandragora pour renforcer le milieu.

 

Décrassage OM – Nantes (0-2)

L’analyse à froid

Les notes de l’Equipe

Décla de De Zerbi

Les résultats et le classement de la J17

 

Les paris UNIBET

 

Petit débat : PSG – OM au Koweit
Quels onze ? Quel intérêt de ce trophée, la date, l’heure ?

 

Débat Mercato : Les dernières infos

United vise De Zerbi…

De Zerbi sur Bakola et Vaz

La rumeur Bejamin Dominguez
Le retour d’un intérêt pour Óscar Mingueza ?
Rolando Mandragora pour renforcer le milieu ?

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823