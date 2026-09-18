OM : « Va-t-il vouloir rester longtemps ? » Gautreau s’inquiète pour Genesio

Après la lourde défaite de l’OM sur la pelouse de Beşiktaş (4-1), Florent Gautreau a livré une analyse très préoccupante dans l’After Foot sur RMC. Le journaliste estime que l’équipe marseillaise semble désormais touchée à la fois physiquement et mentalement. Il s’interroge aussi sur la capacité de Bruno Genesio à poursuivre longtemps dans un contexte aussi difficile.

« Faible physiquement et psychologiquement »

Au lendemain d’un nouveau revers marseillais, le quatrième consécutif toutes compétitions confondues, Florent Gautreau n’a pas caché son inquiétude dans l’After Foot.

« C’est faible physiquement et psychologiquement. Les joueurs n’y croient plus, ils sont flippés. La seconde période en est le symbole. »

Le constat est sévère, mais il fait écho à la physionomie du match. Après avoir résisté une bonne partie de la première période, l’OM a complètement perdu pied après la pause, encaissant trois nouveaux buts.

Genesio également pointé du doigt

Gautreau estime aussi que Bruno Genesio porte une part de responsabilité dans cette défaite, notamment à travers ses choix de départ.

« Genesio part quand même avec ses quatre meilleurs joueurs sur le banc, il fait des erreurs en débutant avec une telle charnière. »

Le journaliste vise ici une composition qui n’a pas permis à Marseille de résister suffisamment longtemps à la pression turque.

« Va-t-il vouloir rester longtemps dans cette galère ? »

Au-delà du match, Gautreau s’interroge désormais sur la capacité de Genesio à tenir dans la durée.

« On peut se poser la question de savoir si Genesio va vouloir rester longtemps dans cette galère. »

Une interrogation forte alors que l’OM traverse déjà une période très compliquée. Quatre défaites consécutives, une équipe fragilisée mentalement et un environnement de plus en plus tendu : le prochain rendez-vous face au PSG pourrait encore accentuer la pression autour du club marseillais.