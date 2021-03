OM : Valbuena dézingue les Marseillais ! « 80% de l’effectif doit partir ! »

Au micro de RMC ce lundi soir, Mathieu Valbuena est revenu sur la rencontre de l’OM face à Canet-en-Roussillon. L’ancien milieu marseillais veut voir l’effectif être renouvelé !

Ce dimanche, l’OM a été éliminé de la Coupe de France par Canet-en-Roussillon, un club de N2. Plusieurs journalistes et consultants ont réagit à cette non-qualification face à des amateurs.

Gueye, Álvaro, le petit Kamara et Mandanda. Le reste, out — VALBUENA

Pour Mathieu Valbuena, intervenant au micro de RMC, l’OM doit faire le ménage dans son effectif lors du prochain mercato. Seuls quelques joueurs ont le niveau pour rester selon lui.

« La saison va être longue pour l’Olympique de Marseille. Même s’il y a un entraîneur qui arrive, les joueurs, ce sont toujours les mêmes. (…) Si tu ne connais pas le football et que tu regardes le match, tu avais l’impression que Canet-en-Roussillon, c’était les professionnels, et que Marseille, c’était les amateurs. (…) C’était honteux d’avoir produit un tel spectacle. J’ai l’impression que les joueurs ont perdu leur football. Parce qu’ils l’ont, l’envie. Mais techniquement, les choses simples, ils n’y arrivent plus.80% de l’effectif doit partir, renchérit Valbuena. Aujourd’hui, il y a (Pape) Gueye, Álvaro (González), le petit (Boubacar) Kamara et (Steve) Mandanda. Le reste, out. Il vaut mieux payer, pour ceux qui sont encore sous contrat, et t’en débarrasser. Il faut repartir sur d’autres choses. (…) Si on veut du renouveau à Marseille, ça passe par du renouveau. » Mathieu Valbuena – Source : RMC Sport (08/03/21)