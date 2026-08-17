OM : Valbuena est optimiste !

Mathieu Valbuena garde un œil attentif sur l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu olympien, passé récemment par le centre Robert Louis-Dreyfus, se montre confiant malgré un mercato compliqué et place une grande confiance en Bruno Genesio pour relancer l’OM.

Valbuena convaincu par Genesio

À bientôt 42 ans, Mathieu Valbuena poursuit encore sa carrière à Santa Lucia, en deuxième division maltaise. Mais l’ancien international français reste très attaché à l’OM, où il a évolué entre 2006 et 2014.

Dernièrement, il s’est rendu au centre RLD et a retrouvé Bruno Genesio, qu’il connaît bien depuis leur expérience commune à Lyon.

« J’ai senti quelqu’un de sincèrement heureux de pouvoir entraîner un club mythique, qui fait vibrer tous les amateurs de foot »

Selon Valbuena, l’arrivée de Genesio apporte de l’enthousiasme, de l’apaisement et de la tranquillité dans un contexte marseillais pourtant compliqué.

Malgré l’absence de recrues et plusieurs départs importants, l’ancien Olympien croit à une saison du renouveau. Il estime qu’un nouveau staff peut permettre à certains joueurs en difficulté la saison passée de repartir sur de meilleures bases.

« Il faut se méfier de l’OM »

Valbuena établit notamment un parallèle avec la saison 2012-2013. Après un été compliqué et un recrutement tardif, l’OM avait réussi un début de championnat parfait avant de terminer deuxième derrière le PSG.

« Il faut se méfier de l’OM, quand on lui prédit le pire »

Pour lui, les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Gerónimo Rulli ou Facundo Medina ne condamnent pas forcément les ambitions marseillaises.

Les prestations observées lors des matches amicaux face à Bilbao et l’Atlético ont également renforcé sa confiance.

Valbuena place surtout beaucoup d’espoir dans la capacité de Bruno Genesio à fédérer son groupe et à redonner confiance aux joueurs.