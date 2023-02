OM : Valbuena livre le gros avantage qu’ont les Marseillais face au PSG !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille reçoit le PSG. Pour cette rencontre, Mathieu Valbuena pense que les Marseillais ont un gros avantage !

Les Marseillais recevront ce dimanche les Parisiens au Vélodrome pour une rencontre de Ligue 1. Un nouveau clasico à Marseille que les joueurs d’Igor Tudor peuvent tenter de gagner d’après Mathieu Valbuena. L’ancien joueur de l’OM affirme que les Olympiens ont tout de même quelques avantages sur les Parisiens malgré la présence de Mbappé !

Même un nul ne serait pas un mauvais résultat — Valbuena

« J’ai vu le Clasico en coupe de France. L’OM a réalisé une super performance. Dimanche, ce sera un tout autre Paris pour plusieurs raisons. Le PSG se trouve dans une phase un peu compliquée et va vouloir se rebeller après la défaite enregistrée il y a quinze jours. La deuxième raison concerne la présence de (Kylian) Mbappé. Paris est différent avec ou sans lui. L’OM ira-t-il presser haut le PSG comme il l’a fait en coupe, sachant que ce soir-là, cet adversaire proposait très peu de profondeur ? Je pense que les Olympiens ne presseront pas autant avec la présence de Mbappé. D’autant que ça fait un moment qu’il n’y a pas un vrai enjeu sportif autour de ce match avec, en toile de fond, la première place. Un match accroché. Même sans Neymar, Paris va vouloir montrer un peu plus les crocs, l’élimination en coupe n’était pas prévue dans son tableau de marche. Il y aura beaucoup de tensions, de duels, d’agressivité. Un Clasico, quoi ! Le tout avec une ferveur incroyable, le club enchaîne les matches à guichets fermés. On ressent une passion, un engouement. Avantage OM ou Paris ? Aujourd’hui, je dirais Marseille. Psychologiquement, les Olympiens sont bien mieux que les Parisiens. L’OM n’a rien à perdre et tout à gagner. Voir le club à cette place-là, à cet instant de la saison, personne ne l’aurait cru. Rappelez-vous le premier match et les sifflets contre (Igor) Tudor. Tu reviens du diable Vauvert après le départ de (Jorge) Sampaoli à cause des transferts. Même un nul ne serait pas un mauvais résultat ; l’OM resterait à 5 points, ce qui n’est pas énorme. Sur le plan psychologique et sur la forme du moment, l’OM a un vrai avantage. » Mathieu Valbuena – Source : La Provence (23/02/23)