OM – Valence (1-1) : Banger de Rowe, plus d’erreurs, Marseille a plus souffert…

En match de préparation disputé à Tarragone face au Valence CF, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi poursuit sa montée en puissance estivale. Pour ce quatrième test amical, les Phocéens affrontent un adversaire espagnol accrocheur, dans un contexte marqué par l’arrivée imminente de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao.

Si l’OM a affiché de belles intentions dans le jeu, notamment en début de rencontre, ce sont les Valenciens qui ont pris l’avantage à la pause grâce à un but en fin de première période. Malgré un bon début de match des hommes de Roberto De Zerbi, qui ont mis de l’intensité dans les premières minutes et tenté plusieurs combinaisons offensives via Gouiri, Greenwood et Rowe, ce sont les Valenciens qui ont trouvé l’ouverture. Sur une contre-attaque rapide à la 42e minute, Dani Raba a inscrit l’unique but de ce premier acte d’une frappe imparable. Les Phocéens ont eu des opportunités, notamment une belle frappe de Greenwood juste après le but, ou encore une tentative de Rabiot un peu plus tôt, mais sans succès.

Valence ouvre le score et mène 1-0 à la pause

Le 11 de départ de l’OM était le suivant : Rulli dans les cages ; une défense composée de Egan-Riley, Balerdi (capitaine), Medina et Murillo ; un milieu à trois avec Højbjerg, Gomes (averti à la 26e) et Rabiot ; enfin un trio offensif composé de Greenwood, Gouiri et Rowe. Si l’organisation mise en place par De Zerbi a permis de belles phases de possession, notamment dans la première demi-heure, l’OM a progressivement baissé en intensité et a souffert face au pressing de Valence. Il faudra montrer plus de tranchant offensif en seconde période pour espérer revenir au score.

Superbe égalisation de Rowe !

Mené 1-0 à la pause, l’OM a réagi dès le début de la seconde période grâce à Jonathan Rowe, auteur d’une magnifique frappe en lucarne après un bon pressing sur une action initiée par Greenwood (55’). Les Marseillais ont ensuite enchaîné plusieurs occasions, notamment par Rabiot et Hojbjerg, mais sans parvenir à prendre l’avantage. Malgré quelques frayeurs défensives, notamment une erreur de Balerdi ou une passe dangereuse de Gomes, le score est resté inchangé grâce à un bon Jeffrey de Lange, solide dans les buts après sa rentrée.

La seconde période a été marquée par une pluie de changements de part et d’autre, permettant à de nombreux joueurs de se montrer. Côté marseillais, Harit, Maupay, Cornelius ou encore Nadir ont eu du temps de jeu, tandis que Rowe, buteur, a cédé sa place après une prestation convaincante. Valence, de son côté, a multiplié les hors-jeu et n’a pas su concrétiser ses rares opportunités. L’OM termine ce quatrième match amical sur un nul mérité (1-1), avec des motifs de satisfaction dans l’engagement et la profondeur de banc.