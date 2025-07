OM – Valence (1-1) : Le match résumé en 5 points !

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul face au FC Valence (1-1) lors de son quatrième match de préparation estivale. Malgré un superbe but de Jonathan Rowe, les approximations défensifs ont rappelé à Roberto De Zerbi que tout n’est pas encore au point avant la reprise. Voici le résumé en 5 points du match amical OM – FC Valence (1-1) :

Le onze de départ marseillais

Roberto De Zerbi a aligné une équipe compétitive avec Rulli dans les buts, une défense composée de Egan-Riley, Balerdi, Medina et Murillo. Le milieu de terrain était occupé par Hojbjerg, Gomes et Rabiot, tandis que l’attaque reposait sur Greenwood, Gouiri et Rowe.

𝙇𝘼 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙊 #ValenciaOM ⚡️ Le XI aligné par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹pour ce quatrième match de préparation estival📋 pic.twitter.com/sOD3wHXWgd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 29, 2025

A lire : Mercato OM : Un minimum de 20M€ pour cette doublure de luxe ?

Le superbe but de Jonathan Rowe

L’égalisation marseillaise est venue d’un geste de grande classe de Jonathan Rowe, qui a décoché une magnifique frappe du pied droit à l’entrée de la surface. “Une lucarne imparable pour le portier valencien, concluant une action initiée par le pressing de Greenwood.”

L’étincelle venue du récent vainqueur de l’Euro Espoirs, 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗥𝗼𝘄𝗲 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🪄 Retrouvez le résumé complet de #ValenciaOM 👉 https://t.co/U9lWEifUDB pic.twitter.com/c1os5c1LiZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 29, 2025

Les nombreux remplacements en seconde période

De Zerbi a procédé à une large revue d’effectif après la pause : de Lange, Lirola, Harit, Nadir, Cornelius, Bakola et Maupay sont entrés, permettant de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs dans cette phase de préparation.

Un match solide pour Egan-Riley

Titulaire comme défenseur central gauche, CJ Egan-Riley a été l’un des éléments les plus réguliers. Malgré un carton jaune, il a montré de l’engagement dans les duels et une belle activité dans son couloir. Il a surtout affiché une belle sérénité balle au pied, se retrouvant souvent premier relanceur axial dans une défense à 3 avec Medina à sa gauche et Balerdi à sa droite…

Des approximations défensives

L’OM a été mis en difficulté par moments, notamment sur le côté droit, où Murillo et Balerdi ont souffert face à la vivacité des Espagnols. Des imprécisions comme celles de Balerdi ou Gomes ont également failli coûter cher. Il faut dire que le positionnement très haut du latéral pannaméen a laissé beaucoup d’espaces et que les relances ont parfois manqué de précisions…

Ce match nul (1-1) a permis à l’OM d’engranger du rythme, mais aussi de mesurer le travail défensif encore à peaufiner.