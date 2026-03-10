OM : Vélodrome, attention au moteur financier majeur !

Malgré une demande plus fluctuante pour certaines affiches de Ligue 1 ailleurs en France, le stade Vélodrome demeure un atout économique majeur pour l’Olympique de Marseille. Le dernier rapport financier de l’UEFA confirme le poids considérable de l’enceinte marseillaise dans les revenus du club.

Alors que certaines rencontres de Ligue 1 peinent ponctuellement à remplir les tribunes — comme l’illustre la vente de billets plus lente pour OM – AJ Auxerre cette semaine — le modèle économique de l’Olympique de Marseille reste fortement soutenu par l’exploitation de son stade.

Des revenus par spectateur parmi les plus élevés d’Europe

D’après le dernier rapport de benchmarking financier des clubs européens publié par l’UEFA, l’OM figure parmi les clubs les plus performants sur la valorisation de son stade. Le document indique que le club marseillais génère en moyenne 48 euros de revenus par spectateur et par match.

Ce niveau place l’Olympique de Marseille au 15e rang européen en 2025 pour les revenus par match, une performance notable dans un contexte où plusieurs clubs du continent bénéficient d’infrastructures plus récentes ou de loges premium plus nombreuses.

Ces revenus incluent principalement la billetterie, l’hospitalité, les prestations VIP et les ventes associées aux jours de match. La capacité et le taux de remplissage du stade Vélodrome, régulièrement supérieur à 60 000 spectateurs lors des grandes affiches, contribuent fortement à ce résultat.

Selon le dernier rapport de l’UEFA, l’OM gagne :

– 48€/spectacteur/match, et au 15e rang européen pour les revenus par match en 2025

– l’OM est un des clubs européens où le stade contribue la plus grosse part de revenus (29%).

– l’OM au 13e rang en 2024 (avec CE) en € total. https://t.co/bFp73ElWyU pic.twitter.com/fvz9ZIirMH — 13 Pichado (@13Pichado) March 9, 2026

Le stade représente près d’un tiers des revenus de l’OM

Le rapport souligne également une particularité du modèle économique marseillais : le poids très important du stade dans les revenus globaux du club.

Selon les données publiées par l’UEFA, 29 % des revenus totaux de l’OM proviennent directement de l’activité liée au stade. Cette proportion place le club parmi ceux où l’infrastructure joue le rôle financier le plus structurant en Europe.



En valeur totale, l’Olympique de Marseille occupait le 13e rang européen en 2024 pour les revenus de stade, saison marquée par un parcours continental qui a renforcé l’attractivité des soirées au stade Vélodrome.

Ces chiffres confirment la place centrale de l’enceinte marseillaise dans l’économie du club. Dans un football européen où les revenus commerciaux et télévisuels dominent souvent, le Vélodrome demeure pour l’OM un levier financier stratégique. Les résultats positifs sont attendus pour éviter un essoufflement comme c’est le cas pour le match de vendredi face à l’AJA…