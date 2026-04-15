OM / Vélodrome : Finalement pas de CMA CGM !

Le dossier du naming du stade de l’Olympique de Marseille connaît un nouveau tournant à l’approche d’une échéance importante. Le contrat liant le Vélodrome à Orange arrive en effet à son terme le 2 juin prochain, relançant les spéculations autour de l’identité future de l’enceinte marseillaise. Un sujet d’autant plus sensible qu’il s’inscrit dans un contexte de rumeurs persistantes concernant un éventuel changement d’actionnariat du club.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux observateurs imaginaient un scénario précis : voir CMA CGM prendre la relève en tant que partenaire naming. Une hypothèse loin d’être anodine, puisqu’elle aurait pu constituer un signal fort en direction d’un rachat de l’OM par Rodolphe Saadé, patron du géant maritime. Cette perspective avait pris de l’épaisseur avec la nomination de Stéphane Richard à la présidence du club, lui-même ancien dirigeant d’Orange et signataire initial du contrat de naming du stade.

Mais selon les informations du journaliste Bruno Blanzat, cette piste ne se concrétisera pas. CMA CGM ne serait tout simplement pas intéressé par le naming du Vélodrome. Une décision qui refroidit nettement les espoirs d’une partie des supporters marseillais, qui y voyaient un premier pas vers un changement de dimension pour le club.

Naming, continuité avec Orange ?

Dans le même temps, l’OM ne manque pas d’options. Des discussions sont actuellement en cours avec plusieurs entreprises, parmi lesquelles Orange. L’opérateur historique, qui avait déboursé environ 2,45 millions d’euros par saison pour associer son nom au stade depuis 2016, pourrait ainsi prolonger l’aventure. Une continuité qui offrirait une certaine stabilité financière, même si elle manque de l’effet “coup de tonnerre” espéré par certains.

Du côté de CMA CGM, la stratégie semble se dessiner ailleurs. Le groupe marseillais s’intéresserait de près au rachat de M6, confirmant une orientation vers le secteur des médias plutôt que vers un investissement massif dans le football.

En définitive, ce dossier du naming illustre une réalité : malgré les fantasmes et les spéculations, aucun bouleversement majeur ne semble à l’ordre du jour pour l’OM à court terme. Le partenariat maillot avec CMA CGM, lui, reste solidement en place, mais ne constitue pas, pour l’instant, le prélude à une révolution capitalistique du club phocéen.