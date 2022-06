OM – Vélodrome : Les tarifs des groupes en virages sont tombés !

La saison 2021/22 est terminée, place à l’exercice 22/23 ! Pour cette nouvelle saison, les supporters de l’Olympique de Marseille pourront s’abonner dès le 13 juin. Basile Bilo sur Twitter explique les différents tarifs proposés par les groupes !

Une nouvelle saison de folie va débuter en août prochain pour l’Olympique de Marseille ! En attendant, pas de matchs mais le mercato à suivre sur Football Club de Marseille, des émissions, des rencontres amicales mais aussi la préparation pour aller au Vélodrome !

Alors que la saison dernière a été riche en terme d’affluence, il devrait en être de même pour le retour de la Ligue des Champions à Marseille ! La phase d’abonnements n’a pas encore eu lieu ! Cela devrait être le cas dès le 13 juin d’après Basile Bilo sur Twitter via son compte « Bilo Entraide » spécialement dédié aux billetteries.

2 tarifs : 180€ et 250€ pour les Virages !

Membre des MTP, il explique qu’après l’adhésion à un groupe de supporters en virage, les tarifs seront les suivants : 230 pour la Ligue 1 ainsi que les matchs de poule de Champion’s League. Une réduction de 50% sera également effectuée si l’OM sort des phases de groupe et qu’il y a d’autres matchs.

A LIRE AUSSI : Mercato : Longoria a fixé le prix de départ de Caleta-Car? Un club espagnol sur le coup !

Le second tarif est de 180€. Avec cette formule, les supporters ne pourront aller au Stade Vélodrome que pour les matchs de Ligue 1 et donc pas ceux de Ligue des Champions.

Après avoir adhéré a votre groupe de supporter : En virage, on pourra prendre l’abonnement à partir du 13/06 à l’OM. 2 tarifs :

– 230€ pour toute la L1, les matchs de poule en C1, réduction de 50% pour les matchs suivant éventuels

– 180€ que pour la L1#TeamOM pic.twitter.com/1NAAyatgi0 — OM BILLETS 🎟️ (@biloEntraide) June 1, 2022

Mourinho fan du Vélodrome !

José Mourinho est revenu sur le parcours en Conference League de son adversaire Feyenoord en finale et en a profité pour louer leur adversaire en demi-finale : l’Olympique de Marseille. Pour l’ancien entraineur de Chelsea, jouer face à l’OM à l’Orange Vélodrome est une tâche très difficile :

» Feyenoord a eu des matchs difficiles. Notamment en 1/2 contre Marseille. C’est une équipe qui a une histoire européenne, et un Stade Vélodrome qui est l’un des endroits les plus fascinants et les plus difficiles à jouer en tant qu’adversaire. » José Mourinho – Source : Late Football Club (25/05/2022)