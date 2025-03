OM : Vélodrome, thérapeute… la conf de Rulli résumée en 5 points !

Avant la réception du RC Lens pour la 25e journée de Ligue 1, le gardien de l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli, s’est présenté en conférence de presse. L’Argentin a évoqué plusieurs sujets, allant de l’ambiance du Vélodrome à ses ambitions personnelles, en passant par l’importance du mental dans son métier. Voici les cinq points clés à retenir de ses déclarations :

L’ambiance unique du Vélodrome

Rulli a souligné l’incroyable ferveur des supporters marseillais, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. « C’est la première fois de ma carrière que je suis applaudi dès l’échauffement, simplement parce que presque tout le stade était acquis à l’OM », a-t-il confié, ajoutant qu’il n’avait « jamais vécu une ambiance comparable » malgré plus de 300 matchs en Europe.

🎙️ « J’ai disputé plus de 300 matchs en Europe, et je n’ai jamais vécu une ambiance comparable à celle que l’on retrouve à chaque match dans ce stade ! »#Rulli : « J’ai souvent le temps d’observer ce qui se passe dans le stade. C’est vrai que parfois, pendant le match, je jette un… pic.twitter.com/x12lSAc7cI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 7, 2025

Un vestiaire soudé et équilibré

Le portier marseillais a mis en avant la bonne entente au sein du groupe et la liberté d’expression pour chaque joueur. « On est tous unis, on se soutient tous les uns les autres », a-t-il déclaré, saluant un équilibre parfait entre joueurs expérimentés et jeunes talents.

Le mental, un facteur clé pour un gardien

Rulli a insisté sur l’importance du mental dans sa préparation. Il travaille régulièrement avec un thérapeute pour maintenir sa concentration pendant les matchs. « Être footballeur, c’est 80 % mental et 20 % physique, technique ou autre », a-t-il affirmé.

🎙️ « être footballeur, c’est 80 % mental et 20 % physique, technique ou autre. »#Rulli : « Je vois ma thérapeute au moins une fois par semaine, et cela depuis de nombreuses années, je prends ce temps. J’ai toujours dit la même chose : être footballeur, c’est 80 % mental et 20 %… pic.twitter.com/bQu4bzAZ5V — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 7, 2025

Son ambition : être le meilleur gardien de Ligue 1

Individuellement, Rulli vise l’excellence. « Mon objectif personnel, c’est d’être le meilleur gardien de Ligue 1 », a-t-il affirmé, tout en précisant que sa priorité reste la qualification de l’OM en Ligue des Champions.

Un match crucial contre Lens

Conscient de l’enjeu de cette rencontre, Rulli a rappelé l’importance de chaque match dans la course au podium. « On veut continuer sur cette dynamique et conserver cette deuxième place » a-t-il martelé, soulignant la nécessité d’engranger un maximum de points.

Le duel face à Lens s’annonce donc déterminant pour Marseille, avec un Rulli déterminé à briller sous les couleurs olympiennes.