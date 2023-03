OM : Veretout loin devant, les salaires marseillais !

Dans l’édition du jour de L’Équipe, celle-ci révèle les salaires des joueurs du championnat de France. À Marseille, le joueur le mieux payé n’est pas celui qu’on croit.

L’Équipe propose comme chaque année dans son édition une revue des salaires des joueurs de Ligue 1. Si Kylian Mbappé est sans grande surprise le joueur qui gagne le plus du championnat, le joueur le mieux payé à Marseille n’est pas celui qu’on croit. Arrivé cet été à l’OM en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez est le deuxième plus gros salaire du club avec 500 000 euros par mois dont la prime à la signature qui est lissée. Le chilien est devancé par Jordan Veretout qui est le joueur marseillais le mieux payé de l’effectif avec 550 000 euros bruts mensuels. Ils sont tout les deux suivis par Éric Bailly (450 000 euros), Ruslan Malinovskyi (350 000 euros) et Cengiz Under (330 000 euros)

Le top 10 des salaire à l’OM :

Jordan Veretout : 550 000 euros Alexis Sanchez : 500 000 euros (dont la prime à la signature lissée) Éric Bailly : 450 000 euros Ruslan Malinovskyi : 350 000 euros Cengiz Under : 330 000 euros Valentin Rongier : 330 000 euros Chancel Mbemba : 320 000 euros (dont la prime à la signature lissée) Mattéo Guendouzi : 320 000 euros Vitinha : 280 000 euros Jonathan Clauss : 275 000 euros

Tudor, deuxième entraîneur le mieux payé

En plus des salaires de joueurs, le journal L’Équipe a aussi révélé dans son édition du jour les salaires des entraîneurs de Ligue 1. Sans surprise, c’est Christophe Galtier, le coach du Paris-Saint-Germain qui est en tête de ce classement de fortune avec 665 000 euros bruts mensuels. Igor Tudor n’est pas en reste puisqu’il est le deuxième entraîneur de ligue 1 le mieux payé derrière son homologue parisien. Avec 330 000 euros bruts mensuels, l’entraineur croate devance Bruno Génésio (250 000 euros) et Laurent Blanc (230 000 euros).