OM : Vers un nouveau logo ?

L’Olympique de Marseille, fondé le 31 août 1899, est l’un des clubs de football les plus emblématiques de France. Le club marseillais a non seulement marqué l’histoire du football français par ses performances, mais également par ses logos, qui reflètent son identité et ses valeurs. Un nouveau logo serait à l’étude…

Le journal l’Equipe glisse ce jeudi dans un article consacré à Fabrizio Ravanelli, que Longoria « d’une réunion avec l’équipementier Puma à la définition du nouveau logo du club, s’appuie sur Ravanelli. » Le club pourrait donc proposé un logo retravaillé. Faisons un petit retour sur les différents logos de l’OM.

L’historique des logos de l’OM

René Dufaure de Montmirail s’inspire de son sceau personnel, représentant un monogramme composé des lettres D et M entrelacées, pour concevoir le tout premier blason de l’OM. Il a pris le même modèle pour le symbole de son club avec le O et le M. La devise « Droit au but » y figure en travers. Ce logo évolue ensuite vers une version Art déco entre 1935 et 1972, suivie d’un design plus rétro à partir de 1972. En 1986, la devise refait son apparition sur le blason. Par la suite, une étoile, symbolisant la victoire en Ligue des champions, vient surmonter le logo. En 1999, une nouvelle teinte dorée est ajoutée, qui sera également utilisée pour le troisième maillot lors de la Coupe UEFA. Le 17 février 2004, un logo modernisé, conçu par l’agence marseillaise Encore Nous, est présenté. Ce dernier se distingue par des lettres non plus entrelacées mais unies dans une couleur bleu Pantone, tandis que la devise est désormais inscrite en dessous, en lettres dorées.

L’évolution des logos de l’OM à travers les époques ! ✨ Préférence pour le logo 1986-1987 et vous ? 👇 pic.twitter.com/L0CN2VwKpU — 🏄🏽‍♂️ (@grk_972) June 20, 2022

L’Évolution du Logo de l’Olympique de Marseille

Le logo actuel de l’Olympique de Marseille a été introduit en 2004. Cet emblème se distingue par la devise du club, « Droit au But », qui figure sous le logo. Les lettres « O » et « M », entrelacées, symbolisent l’unité et la passion du club pour le football. L’étoile dorée qui surplombe l’emblème représente la victoire en Ligue des champions, un titre que l’OM a remporté en 1993, faisant de lui le premier club français à réaliser cet exploit.

Couleurs et Symbolisme du Logo

Les couleurs principales du logo de l’Olympique de Marseille sont le bleu et l’or, sur un fond blanc. Le bleu est synonyme d’autorité, de tranquillité, de loyauté et de force, des qualités que le club incarne depuis sa création. Le doré, quant à lui, symbolise le soleil et la divinité, accentuant la grandeur et la richesse de l’histoire du club.

Impact du Logo sur l’Identité du Club

L’emblème de l’OM ne se limite pas à un simple design; il est le reflet de l’histoire, des succès et des valeurs qui unissent les supporters. Le logo joue un rôle essentiel dans l’image de marque du club, contribuant à sa notoriété non seulement en France, mais également à l’international.