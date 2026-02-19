OM : Vers un nouveau “retiro” la semaine prochaine ?

L’Olympique de Marseille prépare une mise au vert stratégique en Espagne. Selon RMC Sport, le club envisage un stage à Marbella la semaine prochaine, dans un calendrier resserré entre deux affiches importantes de Ligue 1 face à Brest et Lyon. Un contexte marqué par l’arrivée attendue de Habib Beye sur le banc marseillais.

Une mise au vert pour accélérer la transition

Rien n’est encore officiellement acté, mais la tendance se confirme. L’OM devrait organiser un stage à Marbella entre le déplacement chez Stade Brestois 29 (vendredi, 20h45) et la réception de Olympique Lyonnais (dimanche 1er mars, 20h45). Une parenthèse espagnole qui s’inscrit dans une logique sportive claire.

Ce regroupement doit permettre d’optimiser la prise en main du groupe par Habib Beye, dont la nomination se précise. Toujours selon RMC Sport, le technicien sénégalais est attendu à Marseille mercredi soir. Sous réserve des validations administratives, il pourrait être présenté jeudi et diriger l’équipe dès le match en Bretagne.

Dans un calendrier chargé, cette mise au vert vise à installer rapidement les principes de jeu du nouvel entraîneur et à renforcer les automatismes. Un enjeu majeur alors que l’OM lutte pour consolider sa position dans le Top 4 de Ligue 1.

Cohésion dans une période agitée

Au-delà de l’aspect tactique, ce stage répond aussi à une nécessité humaine. Le vestiaire marseillais a été secoué par les récents bouleversements internes et la crise de gouvernance. S’éloigner temporairement de la cité phocéenne doit favoriser la cohésion et recréer une dynamique collective.

Cette stratégie n’est pas nouvelle pour le club. L’OM a multiplié les mises au vert ces dernières saisons. Sous Roberto De Zerbi, deux stages avaient notamment été organisés à Rome. Plus récemment, les Olympiens avaient effectué un passage à Clairefontaine dans un moment charnière de la saison.

Sportivement, la séquence à venir s’annonce décisive. Après la lourde défaite au Parc des Princes et le nul frustrant contre Strasbourg, Marseille doit rapidement réagir. Le duel face à Lyon pourrait peser lourd dans la course au podium, avant un quart de finale de Coupe de France à haute tension contre Toulouse.