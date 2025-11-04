Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : VICTOIRE IMPÉRATIVE FACE A L’ATALANTA ! LE JEU, C’EST QUOI LE PROBLÈME ?
OM Actualités

OM : VICTOIRE IMPÉRATIVE FACE A L’ATALANTA ! LE JEU, C’EST QUOI LE PROBLÈME ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier Debat Foot marseille ! Au menu : retour sur la J11 de Ligue: résultats, classement et projection… Gros débat sur le jeu proposé par l’OM de De Zerbi depuis la défaite au Sporting et enfin avant match OM vs Atalanta !


 

