OM – Villarreal (2-1) : L’OM rassure et régale son public !

L’OM affrontait ce samedi soir Villarreal, à l’occasion de son dernier match de préparation d’avant saison 2021/2022. Les hommes de SAmpaoli se sont imposés 2-1 et ont été rassurants face au champion d’Europe (Ligue Europa 2021).

Pour ce dernier match amical, l’OM a pu faire plaisir à ses supporters avec la présence de 30000 personne dans le Stade Vélodrome. Jorge Sampaoli a décidé de lance son 3-2-5 avec Payet en faux neuf.

LE ONZE DE départ de SAMPAOLI

Mandanda

Saliba Balerdi Luan PeresRongier Gueye

Guendouzi Gerson

Ünder Payet Henrique

La feuille de match vient de tomber ! #OMvillarreal #OMVCF pic.twitter.com/lyEugQ6CpF — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 31, 2021

L’OM a exercé un gros pressing pendant les 20 première minutes, le 3-2-5 se transformant en 4-4-2 à la perte du ballon avec un Rongier laissant son milieu pour occuper le poste de latéral droit. L’OM a ouvert la marque en début de rencontre suite à un coup franc de Payet dévié par Nuno dans ses propres filets (9′ / 1-0). L’OM a continuer a presser et à se procurer des situation lors des 10 minutes suivantes, avant que les espagnoles sortent plus et affichent plus de maitrise. La défense a été plus solide à l’image de Luan Peres et William Saliba… Le score ne bougera pas avant la mi-temps.

L’OM est reparti fort en seconde période, accroché, Gerson a provoqué le second carton jaune de Foyth, synonyme d’expulsion. Une décision qui a entrainé la fureur d’Emery qui s’est lui aussi fait expulser. L’ancien coach du PSG s’est chauffé avec Sampaoli avant de sortir. L’arbitre va refuser deux buts de Balerdi et Under pour des hors jeu (49′ / 56′). Les entrées de Konrad et Dieng vont apporter de la vitesse, l’OM aurait pu alourdir le score… L’ancien joueur du Barça a été particulièrement tranchant. Alberto Moreno a sauvé l’honneur des visiteurs en fin de rencontre (88′). L’OM s’est montré rassurant pour son dernier match amical, et le public retrouvé son stade dans une magnifique ambiance. une soirée réussie !