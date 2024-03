OM – Villarreal : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Villarreal pour le match aller de 8e de finale d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte Villarreal ce jeudi soir au stade Vélodrome. Le match débutera à 21h et sera diffusé en direct sur la chaîne TNT M6.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Villarreal :

Gardiens :

Reina, Jorgensen, Alvarez

Défenseurs :

Bailly, Mosquera, Mandi, A.Moreno, Altimira, Femenia, Cuenca

Milieux :

Comesana, Coquelin, Baena, Capoue, Trigueros, Parejo

Attaquants :

G.Moreno, Sorloth, Guedes, Akhomach, Morales

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Pau Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Merlin

Kondogbia

Veretout Harit

Ndiaye

Sarr Aubameyang

Villarreal:

Reina

Kiko, Bailly, Mosquera, Moreno

Traoré, Parejo, Capoue, Baena

Moreno (cap), Sorloth

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places). La rencontre est à guichets fermés.

L’Arbitre de cet OM – Villarreal

L’arbitre désigné pour OM – Villarreal est Serdar Gözübüyük.Il sera assisté par ses compatriotes, Erwin Zeinstra et Johan Bolder. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Joey Koolj. Les deux arbitres assistants vidéo seront Pol von Boekel et Clay Ruperti.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt dégagé (couverture nuageuse 24%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 10°C / ressentie 6°C

– Vent : SE 19km/h

– Taux d’humidité :78%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Villarreal vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 0 Victoires Villarreal : 0

Déclarations d’avant-match

Marcelino : « Je n’ai pas réfléchi à ce qui m’attend. J’ai eu la chance d’être l’entraîneur dans cet environnement magnifique. J’aurais maintenant la chance de le connaître en tant que rival. Je l’ai dit quand j’étais ici et je le répète, il y a une ambiance différente ici. Je n’ai pas suivi Marseille, les résultats mais pas le jeu. Il y a une similitude avec Villarreal, des joueurs de qualité mais beaucoup de changement d’entraîneur. Je n’ai aucun regret sur mon passage à l’OM. Je regarde le passé avec une perspective positive »

Jean-Louis Gasset : « J’attends la même chose que d’habitude des supporters, qu’ils nous portent. On parle de 12e homme, là c’est 13/14e… Ça transcende les joueurs. Il est spécial ce public en Coupe d’Europe. C’était tendu face au Shakhtar, je m’en rends compte aujourd’hui. Mais les supporters étaient là. On a envie de leur faire plaisir. Laisser le ballon à l’adversaire, ce n’est pas ma tasse de thé. Je préfère que nous l’ayons. Face à Clermont, on n’a pas tout fait bien mais on avait la maîtrise du jeu. Il fallait avoir une tactique qui arrangeait les joueurs. On a fait une tactique simpliste, on a retrouvé de l’efficacité. Si Villarreal nous laisse le ballon, ça me va. Je serai content »