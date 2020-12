OM : Villas-Boas annonce deux forfaits et un absent face à Monaco

L’OM va affronter l’AS Monaco ce samedi (17h). André Villas-Boas a fait le point sur son groupe ce vendredi en conférence de presse. Le coach, qui est suspendu, devra faire sans Payet lui aussi suspendu mais aussi sans Amavi et Radonjic encore un peu courts. Le coach ne veut pas prendre de risque pour ces deux joueurs. Sakai, très fatigué, sera par contre disponible…

Jordan Amavi est out pour Monaco, on ne prend pas de risque

Jordan Amavi est out pour Monaco, on ne prend pas de risque. Nemanja Radonjic sera lui aussi absent et devrait faire son retour face à Rennes. Sakai est fatigué et a besoin de récupérer mais sera là demain. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (11/12/2020)

