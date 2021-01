OM : Villas-Boas annonce son départ (quasiment acté) en fin de saison !

En conférence de presse ce vendredi le coach de l’OM André Villas-Boas vient d’annoncer qu’il quitterait très certainement l’Olympique de Marseille en fin de saison…

L’entraineur de l’OM André Villas-Boas a évoqué son avenir en conférence de presse ce vendredi 29 janvier 2021. Il a clairement expliqué que son départ était quasiment acté en fin de saison :

« Bien sur, oui. Avec la position où on est, c’est normal. Ca va contre ce qui a été dit par la direction, mais je pense que ça va être la fin, oui. Je ne pense pas rester. Est-ce que ce sera terminé en juin? Je pense oui. On pense tous que ça va se passer comme ça. On est à 15 points du haut de tableau, loin de nos objectifs de début de saison. L’année prochaine sera l’année zéro pour le club, ça va etre un nettoyage total. Il faudra recréer de bonnes bases pour la suite. (…) Non je n’ai pas peur que ça démotive les joueurs, il faut en parler clairement. Les joueurs doivent être professionnels. Ce qui est important c’est que je sois bien remplacé pour construire la suite. Je n’ai jamais reçu d’offre de prolongation, on est le 29 janvier, je pense que c’est mort. » André Villas-Boas – Source : Conférence de Presse (29/01/2021)

