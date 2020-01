OM : Villas-Boas confirme un retour et deux incertitudes face à Bordeaux…

L’OM va se déplacer à Bordeaux ce dimanche (21h) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Le club olympien n’a plus gagner en terres girondines depuis 42 ans et André Villas-Boas aimerait bien faire tomber cette série. Pour cette rencontre, le coach olympien pourra compter sur le retour de suspension de Morgan Sanson. AVB a aussi confirmé que Dario Benedetto, préservé face à Strasbourg, est encore incertain. Sakai n’était pas non plus présent à l’entrainement ce vendredi matin sera disponible… Thauvin lui ne devrait pas revenir avant le mois de mars…

#VillasBoas : « Sakai sera disponible dimanche, il a eu une petite contracture… #ConfOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2020





#VillasBoas : « Benedetto on attend encore, ça devrait aller mais ça reste du 50/50… » #ConfOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2020





#VillasBoas : « On veut accélérer pour Thauvin, mais son chirurgien pas… » #ConfOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2020