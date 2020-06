OM : Villas-Boas décrit son plan de carrière sur les 4 prochaines années !

André Villas-Boas va rester une saison de plus à l’Olympique de Marseille. Le coach portugais souhaite s’en aller au terme de son contrat pour ensuite se diriger vers une destination plus exotique.

André Villas-Boas a participé au vote pour les présentielles du FC Porto. L’actuel coach de l’OM a affiché son soutien à Pinto da Costa mais a également évoqué son avenir devant les médias portugais. Il devrait rester une saison de plus à l’Olympique de Marseille avant de quitter la France pour une destination exotique.

je me vois encore entraîneur, un an Marseille — AVB

« Président de Porto? Je ne veux rien anticiper. J’ai dit que ma carrière d’entraîneur porterait sur 15 ans, elle pourrait se terminer en 2024. On verra. Ce que je souhaite le plus c’est du succès pour le FC Porto et la candidature de Pinto da Costa dont j’ai été l’un des premiers signataires. Retour comme coach au FC Porto? Impossible, non. En tout cas ce n’est pas par manque de propositions de Pinto da Costa. Si on prend en compte les 4 ans au cours desquels je me vois encore entraîneur, un an Marseille, une expérience + exotique au Brésil ou au Japon, ce sera difficile »

André Villas-Boas – Source : Propos relayés par Nicolas Vilas