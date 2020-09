OM : Villas-Boas détaille Henrique et se montre cash pour la suite du mercato !

Présent en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a évoqué le mercato. Il confirme l’arrivée de Luis Henrique et précise qu’il n’y aura pas un autre attaquant…

Interrogé sur Luis Henrique, André Villas-Boas a confirmé son arrivée et a expliqué qu’il n’y aurait pas une autre arrivée sans un départ !

Un autre attaquant ? Non je ne pense pas sauf s’il y a des sorties — Villas-Boas

« Henrique terminera aujourd’hui la visite médicale. C’est trop tôt pour s’entraîner demain. Et la semaine prochaine il devrait s’entraîner avec le groupe. Il y a beaucoup de choses qui changent avec le championnat brésilien… Il a un talent pur. Je suis très content de le voir ici. C’est un ailier mais il a les caractéristiques pour jouer avant-centre. Il doit apprendre la position, un peu comme Marley. Sur son talent, on n’a pas de doute. On va travailler ça à l’entrainement. Un autre attaquant ? Non je ne pense pas sauf s’il y a des sorties… »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (24/09/2020)

#VillasBoas : « Henrique peut jouer devant et sur les côtés. » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 24, 2020