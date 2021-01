OM : Villas-Boas enrage contre l’arbitrage mais se voile la face sur la crise…

Après la rencontre face à Monaco, André Villas-Boas a montré son mécontentement face aux erreurs d’arbitrage mais s’est voilé la face en disant que l’OM ne traversait pas de crise.

En conférence de presse et après le match, André Villas-Boas a pesté contre l’arbitrage et s’est également exprimé sur la crise que traverse l’OM. Selon lui, elle n’existe pas.

« On a une expulsion à la 80e minute qui n’a pas été donnée, et on a un penalty sur Dimitri Payet qui n’a même pas été discuté. Pourquoi il y a une chose comme ça? Parce que dans le VAR on a un arbitre inférieur à l’arbitre qui est dans la surface. (…) Ce sont des choses qui sont faciles avec l’OM… On sort d’ici avec trois suspendus pour le match contre Lens. Je ne parle pas du corner qui a été donné, alors que ce n’était pas corner. L’arbitre s’est excusé et je lui ai dit que ça pouvait passer, parce que le VAR ne peut pas intervenir » André Villas-Boas – Source : Téléfoot (23/01/21)



Il n’y a pas de crise — aVB

« Il n’y a pas de crise. On souffre beaucoup mais le groupe est solide et veut s’en sortir. Tous les joueurs ont donné, les titulaires comme les remplaçants. Mais on a eu de mauvaises nouvelles dès le matin avec l’absence de Rongier et la perte de Morgan Sanson. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse, texte L’Equipe (23/01/21)